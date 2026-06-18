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Prenderse fuego y saltar al mar, el nuevo reto viral que triunfa entre los jóvenes

Prenderse fuego y saltar al mar entre llamas es el reto viral de moda entre los jóvenes en Valencia

Se prende fuego y se tira al mar

Prenderse fuego y saltar al mar, el nuevo reto viral que triunfa entre los jóvenes | Antena 3 Noticias

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Ángel Pinto
Publicado:

El Video se ha extendido por la redes. Está grabado enfrente de la estación de servicio Ripoll, en Valencia. Muchos de los espectadores no dan crédito a la imagen. Un joven se prende fuego y a continuación se tira al mar, la mayoría no lo entiende. Algunos defienden la libertad de cada uno.

El protagonista es un joven de 20 años y se graba en el puerto de Valencia. El video ya es un reto viral. Los retos virales se han puesto de moda y sus protagonistas no miden el daño que pueden causar. Pruebas, retos, fotos, videos... ya vale todo.

Estas pruebas y retos virales son cada vez más frecuentes en las redes y también más imprudentes y peligrosas. El vídeo se puede ver en un perfil abierto de Instagram . Está grabado en la zona donde repostan las embarcaciones atracadas en el Puerto de Valencia. En una zona frecuentada por jóvenes que saltan las vallas de protección y realizan saltos al mar.

Las redes se han llenado de retos virales y el puerto de Valencia se han convertido en un refugio para que menores y chicos jóvenes sean protagonistas de este tipo de retos virales- Las autoridades investigan a los protagonistas y su difusión en las redes y persiguen este tipo de prácticas que ponen en peligro la vida de los jóvenes.

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