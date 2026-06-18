Prenderse fuego y saltar al mar, el nuevo reto viral que triunfa entre los jóvenes

El Video se ha extendido por la redes. Está grabado enfrente de la estación de servicio Ripoll, en Valencia. Muchos de los espectadores no dan crédito a la imagen. Un joven se prende fuego y a continuación se tira al mar, la mayoría no lo entiende. Algunos defienden la libertad de cada uno.

El protagonista es un joven de 20 años y se graba en el puerto de Valencia. El video ya es un reto viral. Los retos virales se han puesto de moda y sus protagonistas no miden el daño que pueden causar. Pruebas, retos, fotos, videos... ya vale todo.

Estas pruebas y retos virales son cada vez más frecuentes en las redes y también más imprudentes y peligrosas. El vídeo se puede ver en un perfil abierto de Instagram . Está grabado en la zona donde repostan las embarcaciones atracadas en el Puerto de Valencia. En una zona frecuentada por jóvenes que saltan las vallas de protección y realizan saltos al mar.

Las redes se han llenado de retos virales y el puerto de Valencia se han convertido en un refugio para que menores y chicos jóvenes sean protagonistas de este tipo de retos virales- Las autoridades investigan a los protagonistas y su difusión en las redes y persiguen este tipo de prácticas que ponen en peligro la vida de los jóvenes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.