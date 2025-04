Ponle Freno premia a la Guardia Civil de Tráfico de Valencia por salvar vidas en la DANA

El Senado de España ha vuelto ha acoger los Premios Ponle freno que reconocen cada año a las personas, instituciones y empresas que han participado de forma activa con iniciativas para reducir los accidentes en carretera y salvar vidas. Matías Prats ha vuelto a ser el conductor de una gala que es un referente en la Seguridad Vial de nuestro país. Este año se han otorgado cinco premios y una mención de honor.

Uno de los grandes protagonistas de la cita ha sido la Guardia Civil de tráfico de Valencia por su actuación en la DANA, que han recibido una gran ovación de los asistentes.

Premio Ponle Freno Junior

Ha sido concedido al Programa de Educación Vial por la Movilidad Segura, del Ayuntamiento de Mollet del Vallès (Barcelona). 18 años consecutivos sin víctimas mortales por accidentes de tráfico en núcleo urbano, Mollet del Vallès (Barcelona), municipio con más de 50.000 habitantes, ha demostrado que la educación vial es clave para la seguridad. Su programa, gestionado por la Policía Municipal desde hace más de 20 años, ha sido fundamental en la concienciación de escolares, jóvenes y colectivos vulnerables a través de clases en aulas y un parque infantil de tráfico activo desde 1981.

José Francisco Muñoz Conde, inspector jefe de la Policía Municipal del Ayuntamiento de Mollet del Vallès, ha recogido el premio junto a su equipo de manos de Susana Crisóstomo, subsecretaria de Interior.

Premio Ponle Freno a la mejor acción de seguridad vial ex aequo

El galardón de esta categoría se ha entregado ex aequo a las siguientes candidaturas: Conferencia Internacional de Seguridad Vial de la Moto y MotoTech, organizada por ANESDOR y la DGT y la Escuela de Conducción Volkswagen.

La Conferencia Internacional de Seguridad Vial de la Moto y MotoTech, organidada por ANESDOR y DGT, celebrada en Zaragoza en el marco del Mobility City. Este congreso impulsado por Anesdor y la Dirección General de Tráfico puso el foco en la seguridad de los motoristas. Reunió a expertos nacionales e internacionales bajo los pilares del sistema seguro (usuarios, vehículos, infraestructuras y políticas integradoras) y albergó la exposición tecnológica MotoTech, centrada en la innovación para un motociclismo más seguro y sostenible.

El objetivo es celebrar esta Conferencia cada dos años para posicionar a España como referente internacional en materia de seguridad vial de los motoristas y seguir compartiendo experiencias que aceleren la reducción de la siniestralidad de la moto. Silvio González, vicepresidente Ejecutivo de Atresmedia, ha entregado el premio a José María Riaño, Secretario General de ANESDOR.

También ha sido galardonada la Escuela de Conducción de Volkswagen. Desde 2003, la escuela de conducción Volkswagen Driving Experience, que cuenta con Luis Moya como embajador ha formado a más de 36.000 conductores en técnicas de conducción segura y también a través de módulos específicos de concienciación, en los que ponen de relieve los peligros que entrañan las distracciones al volante, el consumo de drogas o alcohol o la utilización del teléfono móvil. Su proyecto, sin ánimo de lucro y de alcance nacional, ha ido incorporando a lo largo de estos 22 años de trayectoria nuevos contenidos con programas dirigidos a jóvenes con menos de 2 años de experiencias (Escuela GTI), a vehículos eléctricos (Escuela ID) y con clases personalizadas (Escuela One to One). En 2024, se centraron en la conducción nocturna con un curso específico en el Circuito del Jarama.

Carlos Sainz, presidente del jurado y asesor general de PONLE FRENO, le ha entregado el galardón a Enrique Pifarré, director general de Volkswagen España y a Luis Moya, embajador de Volkswagen.

Premio Ponle Freno-Axa a la innovación en seguridad vial

La premiada ha sido la iniciativa 'Siempre seguro'. La experiencia de la empresa de movilidad Alsa les ha demostrado que la mayor parte de los siniestros viales son causados por factores humanos, principalmente por comportamientos inadecuados durante la conducción. La implementación de diversos sistemas embarcados en sus vehículos les ha permitido anticiparse a posibles riesgos. Estos sistemas les permiten gestionar cualquier comportamiento o acción del personal de conducción que represente una amenaza.

Conscientes de la falta de tecnologías que midan con precisión el desempeño de los conductores y aborden esta problemática, Alsa ha decidido invertir en soluciones tecnológicas de vanguardia para más de 3.700 vehículos en toda España. Destacando especialmente la innovación de las cámaras inteligentes, basadas en sistemas de "machine vision" e "inteligencia artificial" (MV+IA), tienen capacidad para detectar hasta 40 tipos diferentes de comportamientos de los conductores, lo que les permite actuar de manera más precisa y eficaz. Esta información permite un seguimiento personalizado del rendimiento de cada conductor, accesible desde su app interna "MiAlsa".

Víctor López Menéndez, director general de Alsa España, y Sonia Gómez Pulido, conductora de Alsa, han recogido el premio de manos de Olga Sánchez, consejera delegada de AXA y presidenta de su Fundación.

Protagonista Ponle Freno

Ha sido la agrupación de Tráfico de la Guardia Civil - Sector Valencia por su actuación y dedicación durante la DANA. El Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Valencia ha demostrado un compromiso y entrega excepcionales durante el reciente episodio de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), que azotó gravemente a la Comunidad Valenciana. Una encomiable labor de rescate llevaba a cabo en condiciones extremadamente adversas, destacando en operaciones de rescate, auxilio y gestión del tráfico, para garantizar la seguridad y la protección de la ciudadanía. Su ejemplar actuación en todos los ámbitos: rescate, apertura de vías, retirada de más de 100.000 vehículos, ayuda.., fue determinante para salvaguardar vidas, evitar mayores desgracias y garantizar la seguridad vial en momentos de extrema dificultad.

El presidente del Senado, Pedro Rollán, ha otorgado el reconocimiento a Francisco Javier Sánchez-Ferragut Andreu, coronel jefe del Sector Valencia.

Mención de honor

Para Volvo Car Group, por ceder la patente del cinturón de seguridad, que cumple 50 años de su implantación en España. Extraordinariamente, los Premios PONLE FRENO de este año han concedido una mención de honor a Volvo Car Group por ceder la patente para que otros fabricantes pudieran instalar en sus vehículos el cinturón de seguridad, elemento del que se cumple el 50º aniversario de su obligatoriedad en España. En 1959, Volvo introdujo el cinturón de seguridad de tres puntos, diseñado por el que fuera ingeniero de la marca automovilística Nils Bohlin. Considerada la innovación más importante en la historia de la seguridad vial, este sistema ha salvado más de un millón de vidas en todo el mundo. Volvo decidió no patentar su invento para que otros fabricantes pudieran adoptarlo libremente y de manera universal, priorizando la seguridad de todos los conductores por encima del beneficio comercial.

Patricia Pérez, directora general Corporativa de Atresmedia, ha hecho entrega de la mención de honor a José María Galofré, consejero delegado/CEO de Volvo Car España.

