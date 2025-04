"Sálvate tú", la dura decisión que un afectado por la DANA ha relatado ante la jueza

La investigación judicial de la catástrofe de la DANA del 29 de octubre de Valencia avanza. Desde que arrancó la exhaustiva instrucción, a la Ciudad de la Justicia de Valencia han acudido a prestar declaración múltiples familiares de los 227 fallecidos. Este viernes ha sido el turno de un experto de la Universidad Politécnica de Valencia y de Salvador Baixauli, vecino de la localidad valenciana de Catarroja, quien ha trasladado a la jueza Nuria Ruiz Tobarra su desgarrador testimonio de la fatídica tarde del 29-O, en el que tuvo que tomar la que fue probablemente una de las decisiones más complejas de su vida: "sálvate tú".

Salvador ha asistido a la Ciudad de la Justicia de Valencia junto a su mujer y Sandra, la cuidadora de su suegra fallecida. "Eran sobre las 19:30, el agua entró y reventó las paredes, la tapó casi de golpe", ha comenzado a relatar. A través de una llamada de teléfono que marcaría sus vidas estuvo en contacto con Sandra y "viví su muerte casi en vivo". "Súbete a la terraza por la escalera", le indicaba reconociendo las dificultades que le podría suponer cargar con el peso de su suegra con movilidad reducida.

En ese momento crítico, en el que las dos se encontraban atrapadas en el interior de la vivienda ubicada en una planta baja y el nivel del agua casi les alcanzaba ya el cuello, tuvo que tomar una decisión muy complicada. "Sandra, sálvate tú", le dijo. Pasados 10 minutos, "llamamos y nos dijo: se ha ahogado". El agua alcanzó 2'20 metros de altura. La marca aún está en la pared como símbolo de una herida abierta.

Es un testimonio "triste" que, en palabras de Salvador, "no lo hemos superado". Tampoco fueron fáciles los días posteriores a la riada, Salvador recuerda que "no había comunicaciones". Existía una gran incertidumbre y los vecinos hablaban entre ellos "preguntando por sus familiares". "Parecía 'The Walk In Dead'", ha comparado.

Cinco meses después, Salvador ha ofrecido una reflexión amplia sobre la "falta de infraestructuras" que pudieran haber prevenido o mitigado el impacto de la riada, así como la ausencia de "información" durante las horas de la emergencia. "Sabemos que es una zona inundable, que es un foco de peligro, que cuando llueve en Chiva -otra localidad en el interior de la provincia- nos la comemos nosotros: Picaña, Paiporta, Massanasa" y el resto de municipios de la comarca costera l'Horta Sud.

"Lo que oías durante el día era que caían 500 o 600 litros en Chiva y piensas esa agua viene para acá, pero no eres capaz de magnificar qué te va a pasar", ha expresado enfatizando en la incapacidad de reaccionar "si nadie te dice hay peligro, súbete arriba, no salgas de casa". La percepción de los afectados como Salvador es que se "una descoordinación" por parte de las autoridades competentes.

El máximo de agua acumulada: 3'5 metros de altura

Durante la jornada también ha comparecido en sede judicial Josep Pardo Pascual, Catedrático de Ingeniería Cartográfica de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), quien ha presentado un mapa del calado del agua en la zona afectada por la riada.

Se trata de la primera declaración de un perfil técnico en esta fase de comparecencias. La documentación elaborada por un grupo de trabajo aportada revela los puntos que fueron más conflictivos el 29 de octubre. El máximo de agua acumulada registrada fue de 3'5 metros "en zonas más bajas como el parking de Carrefour de la pista de Silla o el polígono de Paiporta en el campo de fútbol en zonas altas", ha expuesto el experto cartográfico. Destaca también cómo determinadas "infraestructuras" suponían un problema porque "han limitado los pasos de agua".

La magnitud de la tragedia se ha inmortalizado en las marcas aún visibles que reflejan cómo las calles se convirtieron en feroces torrentes, así como por los testimonios como el de Salvador, además de por el material gráfico que capturó las imágenes del 29 de octubre, pero este trabajo cartográfico de la UPV aporta un grado más de credibilidad y sirve como prueba o "registro de lo que ha pasado de verdad", en palabras del catedrático Josep Pardo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.