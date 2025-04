Patricia, superviviente de la DANA: "El agua directamente me succionó. Sentí que iba a morir"

Patricia estuvo a punto de morir la tarde del 29 de octubre, así lo ha relatado a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Valencia: "Me quedé entre dos coches, el agua directamente me succionó. Me agarré al motor e intentaba salir porque me estaba ahogando. Sentí que iba a morir. Pero, en ese momento pensé que mi hija estaba a salvo. Me daba pena por mi familia".

Entre lágrimas, nos cuenta que esa tarde su cuñada le avisó de lo que estaba pasando en su pueblo -cercano al de Patricia- y por eso tomó la determinación de llevar a su hija a otra localidad, ya que en Sedaví, viven un bajo. En ese municipio, dice que no llovía cuando recibió la alerta al móvil. Asegura que el texto sólo avisaba de posibles lluvias y que en ningún momento hablaba de la gravedad del asunto: "Si no llega a ser por mi cuñada nos hubiéramos quedado en casa y estaríamos ahogados".

Mientras su marido llevaba el vehículo al punto más alto de la localidad, ella se vio sorprendida por el agua: "Estaba enganchada en la antena y el limpiaparabrisas. Chillaba para que me tiraran una cuerda los vecinos, pero era una avenida muy grande era imposible. Bajo el agua, de repente empecé a convulsionar y después me entró aire. Abrí los ojos, se había hecho como una burbuja de aire dentro del motor y metí ahí la boca como pude. Hasta que vi la llanta, estiré y salí. Me arrastró el agua, choqué con una caravana hasta que vi un parque infantil. Pienso que no me tocaba a mi, salí y no sé ni cómo".

En este jardín, consiguió ayudar a otro hombre y juntos fueron hasta una residencia de ancianos donde esperaron a que llegara ayuda: "Yo estaba herida, casi me amputan un brazo en el hospital, pero eso me daba igual, yo solo pensaba en que estaba viva. Aquí hay muchos responsables y tienen que pagar por esto. Esto se sabía de antemano y habrían evitado muchas vidas".

En cuanto al trabajo que está llevando a cabo la jueza que instruye el caso, Dña Nuria Ruiz Tobarra, asegura que se ha interesado por todos los detalles y que ha sido cercana y atenta durante el proceso.

"Llevo una vida a cuestas, no me quiero imaginar 230"

Verónica ayudó a sus vecinos a salir del agua: "Eran las nueve menos cuarto, en la comunidad estábamos en la azotea resguardados, pero los del edificio de enfrente nos dijeron que estaban pidiendo ayuda en el primer piso. Bajamos y nos dimos cuenta que era en el bar, así que desde un ventanal quitamos los cristales e intentamos sacarlos uno a uno".

Era una familia que vivía en esa misma calle, esa noche estaban cenando en el bar, hasta que les sorprendió el agua: "La cota de agua fue a dos metros veinte aproximadamente. Nos vimos envueltos en el rescate de una familia. En la primera extracción una cuerda se cortó con la escalera y una niña de 11 años se cayó al agua y fue encontrada en Alfafar dos días después. Llevo a cuestas una vida, no me quiero imaginar 230".

Insiste en que el tiempo es muy valioso en una emergencia y que el aviso no llegó con suficiente tiempo como para prepararse: "Si hubiera tenido una hora, hubiera podido sacar la escalera bien, las cuerdas, cinturones, yo disponía de material. Y aún la madre me da las gracias. Pido aprendizaje, yo voy a vivir el resto de mi vida con esta losa, no se la deseo a nadie. Todo lo que hice, se que saqué a más personas, pero me quedo con que no pude sacarlas a todas y eso me pesa".

El abogado Gonzalo León, de Vilches Abogados, que representa a la Asociación de Víctimas Horta Sud ha insistido en que todos coinciden en sus testimonios en que la alerta llegó demasiado tarde.

