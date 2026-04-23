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Las polémicas palabras del obispo de Canarias: "A muchos habría que meterlos cinco días en un cayuco sin comer"

José Mazuelos ha pedido más empatía con el drama humanitario que supone la ruta migratoria atlántica.

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El obispo de Canarias: "A mucha gente habría que meterla cinco días en un cayuco sin comer"EUROPAPRESS

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Toñi Galván
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El obispo de Canarias, José Mazuelos, ha advertido del drama humanitario que supone la ruta migratoria atlántica y ha pedido mayor empatía hacia quienes llegan al Archipiélago. Durante un encuentro celebrado en Madrid en el marco de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, aseguró que "habría que meter a mucha gente en un cayuco cinco días, sin comer, mañana y tarde. Pues para que vean un poco, cuando llegan, qué hacemos. Pues habrá que acogerlos y habrá que cuidarlos, lógicamente".

Mazuelos defendió la acogida y atención a las personas migrantes, al tiempo que lamentó que a menudo se les trate como cifras y no como personas. Junto al obispo de Tenerife, Eloy Santiago, también destacó la importancia de la próxima visita del papa León XIV a Canarias para visibilizar internacionalmente la crisis migratoria que vive la frontera sur de Europa.

Vox carga contra el obispo por sus declaraciones

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusado al obispo de Canarias, José Mazuelos, de hacer negocio con la inmigración ilegal y le ha instado a "salir del palacio" para conocer sus consecuencias. Así ha respondido en redes Abascal a las declaraciones del prelado sobre la dureza de la ruta atlántica hacia Europa.

El choque reabre el enfrentamiento entre Vox y parte de la jerarquía eclesiástica por la gestión migratoria y la acogida. El Obispo Mazuelos ha expresado su preocupación también con el papel de las mafias, porque, insiste, que es un problema de humanidad, a nivel global, de toda España y Europa. Incluso de los países de origen a los que hay que exigirles una responsabilidad porque se les está dando dinero.

Mazuelos ha insistido en que los migrantes son "personas" con vidas muy duras, ha reconocido que les “fastidia mucho cuando se trata al migrante como si fuera un número”. “No es fácil meterse cinco días en un cayuco, vienen cargados de esperanza”.

Visita del Papa a Canarias

El obispo dice que la ruta atlántica es "mortal", por eso expresa su deseo de que la visita del Papa León XIV a las Islas el próximo mes de junio "ponga luz". Los obispos canarios también se han pronunciado sobre la regularización de los migrantes que están en España aprobada por el Gobierno. Mazuelos asegura que se puede "debatir si las formas son las correctas o no son las correctas, pero el contenido vamos a defenderlo como Iglesia, porque tenemos rostros delante y realidades, familias que que necesitan papeles para poder trabajar y los empresarios puedan estar tranquilos también".

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