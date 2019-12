El conocido activista y figura televisiva Frank Cuesta ha recibido numerosas críticas por el último vídeo que ha compartido en su cuenta de Youtube. Cuesta ha querido parodiar la figura de Greta Thunberg, la joven activista contra el cambio climático que estos días estará en Madrid con motivo de la Cumbre del Clima.

En las imágenes, donde habla de "los cinco bichos más raros" que ha tocado, incluye a Thunberg en la lista y la bautiza como "Greta Amargatus". Él mismo se disfraza de la menor con un saco de color verde y una peluca.

Su humor hacia la figura de Greta Thunberg se convierte en crítica: "Es un animal que os podéis encontrar en cualquier evento sobre el cambio climático, reunión internacional, en cualquier sitio donde se mueva pasta y la familia pueda sacar lo que pueda", asegura.

Tras las críticas, Cuesta ha compartido otro vídeo en el que se defiende: "No me río de ella, me río de una situación que muchos no quieren ver. He intentado exponer de una manera graciosa lo que está pasando con el tema del cambio climático y están diciendo que soy un miserable por meterme con una chica de 16 años que tiene síndrome de Asperger".