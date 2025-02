Polémica por el nuevo logo de Meghan Markle: su parecido con el escudo de Porreres

Una nueva controversia envuelve a Meghan Markle, duquesa de Sussex y esposa del príncipe Enrique de Gales. Este miércoles, la duquesa anunciaba en redes sociales un cambio de nombre y logotipo para su empresa, que pasará de llamarse American Riviera Orchard a As Ever, una firma dedicada a productos de menaje, cocina y jardín que lanzó en 2024 y que aún no ha comercializado ningún artículo.

Sin embargo, el nuevo logotipo no ha pasado desapercibido. Según el Ayuntamiento de Porreres, el diseño presenta una similitud con el escudo del municipio mallorquín, lo que ha generado polémica y reacciones tanto en España como en el Reino Unido, donde asegura en sus medios que "se desconoce la historia detrás del escudo de Porreres". Una polémica a la que, de momento, ni Meghan Markle ni su equipo han querido responder.

¿Plagio o coincidencia?

Este es el nuevo debate, ¿plagio o simplemente coincidencia? El detalle que más ha llamado la atención es la presencia de dos pájaros rodeando una palmera, un elemento distintivo del escudo de Porreres que también aparece en el logotipo de As Ever.

La prensa británica reacciona

La controversia ha traspasado fronteras y ha llegado a la prensa británica. El diario Daily Mail, uno de los medios más influyentes del Reino Unido, ha recogido la polémica, señalando en su prensa que "se desconoce la historia detrás del escudo de Porreres" pero que su parecido con el logo de Meghan Markle podría generar problemas.

Además, el medio británico sugiere que este presunto plagio podría llevar a la duquesa a enfrentarse a un tercer y embarazoso "rebranding" de su empresa de estilo de vida, algo que podría dañar aún más la imagen de su marca.

Desde el Ayuntamiento de Porreres, se tratará el supuesto plagio con los servicios jurídicos municipales para decidir si se deben tomar acciones al respecto. Una polémica que por el momento, ni Meghan Markle ni su equipo han hecho declaraciones sobre el caso, pero la expectación sigue creciendo a medida que la noticia se viraliza en redes y medios internacionales.

