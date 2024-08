Polémica por la grabación de un vídeo para adultos frente a una ermita en Lleida

¿Se imaginan despertar un día y descubrir que se ha grabado un vídeo para adultos frente a la ermita de su pueblo? Aunque parezca insólito, esto ha ocurrido en la pequeña localidad de Maldà, en la provincia de Lleida.

Los vecinos de este tranquilo pueblo relatan cómo se enteraron de la noticia: una conocida página web había publicado un video para adultos filmado justo frente a la ermita de Sant Joan de Maldanell, un lugar sagrado y simbólico para la comunidad. "Han subido un video de una pareja manteniendo relaciones sexuales delante de nuestra iglesia", explicaba uno de los residentes, visiblemente molesto por la situación.

La noticia no tardó en recorrer el pueblo, y la reacción no ha sido precisamente de indiferencia. Para muchos, lo sucedido representa una grave falta de respeto hacia los valores y creencias de la comunidad local. "Es un pueblo donde la mayoría de la gente es mayor y muy creyente, me parece una falta de respeto. No entiendo cómo alguien pudo hacer algo así", comentaba otro vecino, que compartía su indignación.

La controversia ha girado principalmente en torno al uso de un espacio público y religioso para la grabación de un video de ese tipo. Los vecinos critican duramente el hecho de que no se haya respetado la naturaleza sagrada del lugar. "No es solo un espacio cualquiera, es nuestra ermita, un lugar que tiene mucho valor para nosotros", añadía otro habitante del pueblo.

Sin embargo, no todos en la comunidad han reaccionado con la misma intensidad. Algunos sostienen que, al tratarse de un hecho aislado, no lo ven como algo tan grave. "Si fuera un sitio donde se grabaran este tipo de cosas de forma habitual, entonces sí me molestaría más. Pero no me ha generado tanto rechazo porque ha sido algo puntual", explicaba otra vecina de Maldà.

Aunque todavía se desconoce el momento exacto en el que se filmó el video, lo cierto es que ya ha sido publicado en una popular plataforma de contenido para adultos. A pesar de la polémica, el vídeo ha alcanzado más de 15.000 visualizaciones en pocos días, generando aún más debate y preocupación entre los vecinos, que temen que este tipo de situaciones pueda dañar la reputación de su pueblo.

Otros rodajes polémicos en iglesias

Grabar escenas para adultos en lugares inapropiados no es algo nuevo. Un ejemplo reciente es el controvertido videoclip de C. Tangana, quien eligió la catedral de Toledo como escenario para su canción 'Ateo'. La decisión resultó sorprendente para muchos, e incluso fue vista como ilógica. No fueron pocos los que criticaron que la Iglesia permitiera que se realizaran los bailes del video dentro del templo. "¿Bailar eso en una iglesia? ¡Increíble!", expresaba una vecina de la zona.

Unas escenas que no dejan a nadie indiferente. Y mientras las campanas siguen resonando, la controversia no deja de hacerse cada vez más fuerte.

