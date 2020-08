Pilar Rubio muestra su cuerpo tras el nacimiento de su cuarto hijo Máximo Adriano

El pasado domingo 26 de julio, Pilar Rubio y Sergio Ramos anunciaron el nacimiento de su cuarto hijo, Máximo Adriano: "Inmensamente felices de poder presentaros a Máximo Adriano. Ha nacido a las 18:56 horas y ha pesado 3,270 kg", informó la pareja en sus respectivas cuentas de Instagram. La presentadora y el futbolista tienen otros tres hijos en común: Sergio jr, Marco y Alejandro.

Han pasado 12 días desde que Pilar Rubio diera a luz a Máximo Adriano. La presentadora ha contado en su cuenta de Instagram cuáles fueron sus sensaciones en el parto de su cuarto hijo y en el postparto: "Llegue al hospital bastante baja de energía porque llevaba muchas semanas sin dormir bien debido a las molestias del embarazo y a la preocupación por la incertidumbre, de no saber que va a pasar", explica.

También, ha contado que, durante el parto de Máximo Adriano, pidió la epidural cuando no aguantaba más el dolor: "A partir de ahí todo de maravilla. El bebé salio perfecto, fue todo maravilloso, tanto el papá como yo pudimos disfrutar del momento", explica.

"Creo que ha bajado el volumen de mi tripa"

Además, Pilar Rubio ha mostrado su tripa y ha contado cómo se encuentra desde que dio a luz hace 12 días: "Aún no me he recuperado del todo porque es imposible. No hay milagros, es cuestión de trabajo y de constancia pero creo que ha bajado bastante el volumen de mi tripa", asegura mientras deja ver su barriga, en la que se aprecia como la parte superior ya está plana y en la inferior le queda "un bultito" que espera "que se vaya quitando". "Tengo que recuperar la cintura, la linea de alba está marcada", afirma.