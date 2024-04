Piden 12 años de prisión para José Lomas, el hombre acusado de matar a un ladrón que entró en su casa

El juicio contra José Lomas, un librero octogenario acusado de matar a un hombre que se coló en su vivienda en Ciudad Real, ha comenzado en la Audiencia Provincial de la ciudad. En su declaración, el acusado ha negado ser el responsable de disparar contra la persona fallecida y ha afirmado que alguien colocó el cadáver en el lugar donde lo encontró la policía.

Según su versión, todo forma parte de una trama para desalojarlo de su casa, ubicada cerca del parque forestal de La Atalaya, y que lleva orquestándose desde hace 40 años.

"Yo esa barbaridad no la hago, yo no tengo sangre fría para eso, yo no soy un matarife", dijó al abogado de la acusación.

El librero ha explicado que esa noche se despertó, pero no por ruidos, y al salir de su vivienda, que tenía las puertas y ventanas tapiadas por miedo a posibles robos, encontró el cuadro de riego destrozado, lo que le generó pánico. Temiendo por su vida, decidió no llamar a la Policía y entró a su habitación para tomar una escopeta cargada que guardaba allí todas las noches para protegerse.

Afirma que salió de su casa con la escopeta, sin encender la luz, con el objetivo de evitar que alguien más pudiera atacarlo. En ese momento, cerca del almacén de herramientas, vio un bulto en forma troncocónica y una motosierra apuntando hacia él a una distancia de entre 10 y 12 metros. Sin sospechar que se trataba de una persona, disparó hasta en tres ocasiones, pero el bulto no se movió. Después de eso, llamó a la Guardia Civil y posteriormente a la Policía Nacional.

Durante el juicio, el librero ha negado recordar haber dicho en una declaración previa que vio a una persona agazapada ni haber afirmado haber disparado dos veces a un individuo. Sin embargo, ha reconocido que la situación que vivía en su casa era como "estar en guerra" debido a los continuos robos que había sufrido.

El acusado ha declarado que él no disparó contra ninguna persona y que el cadáver apareció en su casa debido a un "montaje" realizado por varias personas que habían ingresado en ella, pero que al percatarse de que se había despertado, huyeron del lugar.

¿Qué penas le solicitan?

La Fiscalía ha solicitado una pena de doce años de prisión para el octogenario por un presunto delito de homicidio. Durante la lectura de los alegatos iniciales, tanto la Fiscalía como la acusación particular han coincidido en que no se puede sostener la tesis de legítima defensa o miedo "insuperable" por parte del librero.

La defensa del acusado ha pedido la absolución de su cliente, argumentando que actuó en legítima defensa y bajo un miedo "insuperable" al creer que el intruso iba a matarlo con la motosierra que portaba.

El juicio continuará con la declaración del acusado y de los familiares de la víctima, quienes buscarán esclarecer los hechos ocurridos aquella noche fatídica en la vivienda del librero.

