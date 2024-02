La picaresca para encontrar aparcamiento: utilizan una tarjeta caducada hace 30 años

La labor de buscar aparcamiento en Las Palmas de Gran Canaria se complica por días, lo que agudiza la picaresca de los conductores para conseguir un sitio. Los agentes de movilidad de la Policía Local de la capital grancanaria se encontraron hace unos días con un vehículo que estaba utilizando una tarjeta muy peculiar. Se trataba de una tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida (PMR), hasta ahí todo normal, pero los agentes se percataron de que llevaba caducada nada más y nada menos que 30 años.

Este permiso, según los agentes, no había sido actualizado desde hace tres décadas, concretamente desde febrero de 1995, y por tanto no era apta para su uso. Es decir, no se ajustaba a la legalidad vigente por lo que los efectivos policiales terminaron interviniéndola. Cabe destacar que las plazas designadas para personas con movilidad reducida están reservadas exclusivamente para aquellas personas que poseen una tarjeta que certifica su condición y que hacer uso de estas plazas de manera ilegal, puede acarrear sanciones severas que van desde multas hasta penas de prisión.

Por ejemplo, utilizar una plaza de aparcamiento destinada a personas con discapacidad, identificadas por el símbolo de una persona en silla de ruedas sobre un fondo azul, si no se cuenta con una tarjeta de discapacidad válida, está prohibido. Esto podría dar lugar a una multa de 200 euros además del coste de la grúa que corre a cargo del infractor. Pero es todavía más grave utilizar una tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida de forma indebida.

Esto puede acarrear una pena que oscila entre los 6 meses y los 3 años de prisión, además de una multa de 6 a 12 meses ya que se estaría cometiendo un delito tipificado como tal en el Código Penal. La razón es que la tarjeta de discapacidad es personal e intransferible y solo se puede utilizar cuando el titular de la tarjeta está presente en el vehículo, como conductor o como pasajero.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com