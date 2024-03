Una pareja de Vigo que tuvo un hijo pese a utilizar un DIU será indemnizada por el fabricante

La pareja tenía ya dos hijos y había decidido no tener más. Por ello, la mujer acudió en el año 2017 a la sanidad pública gallega para que le colocaran un dispositivo intrauterino (DIU), un método anticonceptivo de larga duración. Desde ese momento acudió a las revisiones que los médicos le recomendaron y no hubo signos de alarma hasta que 3 años después tuvo la sospecha de que podía estar embarazada. No se equivocaba. Una prueba de embarazo lo confirmó.

Ahora la empresa fabricante, Eurogine, tendrá que indemnizar a esta pareja con 60.000 euros por los costes que ha supuesto para ellos la crianza de un hijo que no preveían. Según el juzgado de primera instancia número 6 de Vigo, además, debe ser indemnizada por "las importantísimas alteraciones físicas y psíquicas que sufre una mujer con una gestación, sobre todo no programada, y con el alumbramiento de un hijo". Así como por "las graves molestias físicas" de la gestación.

La empresa había detectado problemas en una partida

Fue en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo donde, una vez que ya estaba embarazada, el ginecólogo le confirmó que no quedaba rastro del DIU. Dedujeron entonces que lo había expulsado de forma espontánea.

El caso es que, sin que esta pareja hubiera tenido noticia alguna, Eurogine llevaba detectando problemas en un tipo de DIU desde principios del 2018. El dispositivo, decía la propia empresa, tenía un problema en la fabricación que podía hacer que se rompiese durante su extracción, pero "la eficacia del DIU no se ve afectada", decía la alerta.

La cosa cambió tan solo unas semanas después de que esta gallega confirmase su gestación, cuando la compañía reconocía a través de una nota de aviso que se habían detectado embarazos como "consecuencia de una fabricación deficiente por parte del suministrador de la materia prima". Según este documento, que recoge La Voz de Galicia, se le restaba importancia a la situación, al tratarse de tres embarazos por cada 100.000 dispositivos colocados, teniendo en cuenta que la eficacia del DIU no es del 100%.

El dispositivo que le habían implantado a la denunciante pertenecía a uno de los lotes afectados. Por lo que la jueza no tuvo dudas. Refleja en la sentencia que esto "dio lugar a la concepción, gestación y nacimiento de un hijo en contra de lo planeado por los actores", suponiendo "consecuencias económicas, familiares y morales".

Así es que, los intentos por parte de la empresa de culpar a la mujer asegurando que no había pasado los controles pertinentes, no han surtido efecto y Eurogine tendrá que indemnizar con 60.000 euros a esta pareja, más los intereses.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com