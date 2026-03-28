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Las paradas del metro de Madrid que dejarán de funcionar a partir de hoy

Una mítica estación del centro de la capital cierra desde el sábado 28 de marzo hasta finales de 2026.

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Metro MadridEuropa Press

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Miles de usuarios del metro de Madrid verán afectado su trayecto desde este sábado 28 de marzo, día en el que la estación de Santiago Bernabéu, correspondiente a la línea 10, estará cerrada hasta finales de 2026. Por lo tanto, hasta finales de año el tramo entre Nuevos Ministerios y Cuzco estará cerrado.

La parada Santiago Bernabéu, cerrada hasta finales de 2026

La parada correspondiente al lugar donde se sitúa el estadio del Real Madrid afronta desde este fin de semana unas obras de renovación integrales para buscar adaptarse a los estándares actuales de accesibilidad y capacidad que asumirá la estación con la elevada demanda de pasajeros que pasan por ahí diariamente, y especialmente en los días de partido del equipo blanco.

La parada de metro de Santiago Bernabéu instalará 12 ascensores, 24 escaleras mecánicas y ampliará el vestíbulo. También pasará de tener 4.843 metros cuadrados a más de 12.400: "La estación se convertirá en una de las más modernas de toda la red, con acceso rápido y cómodo, especialmente los días de partido, cuando se superan los 34.000 pasajeros", explicó José María García, viceconsejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras.

Por otra parte, la estación pasará a llamarse Bernabéu (ya no llevará el nombre 'Santiago') para buscar así la unión del estadio con la estación y simplificar a los usuarios la búsqueda de la misma.

Opciones para reforzar el cierre

Como consecuencia de estas obras se habilitarán y reforzarán otros transportes para reducir el impacto del cierre. Se reforzarán la línea 1 y la 9 y se incrementarán la frecuencia en varias líneas de autobús de la EMT, como la 27 y la 147. Además, se implementará un servicio sustitutivo de autobuses gratuito (línea S10) que conecta la Plaza de Castilla con Nuevos Ministerios y pasando por Cuzco y Santiago Bernabéu. Ese servició dispondrá de diez autobuses y pasará con una frecuencia de tres a cinco minutos. La primera salida será a las 6:05 desde ambas cabeceras y las últimas están programadas a la 1:47 horas desde Plaza Castilla y a las 2:04 horas desde Nuevos Ministerios

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Noticias de hoy, viernes 27 de marzo de 2026

Noticias de hoy, domingo 7 de diciembre de 2025

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