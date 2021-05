El País Vasco anunciará hoy nuevas restricciones para controlar la pandemia de coronavirus

El lehendakari Iñigo Urkullu, acompañado de la Consejera Gotzone Sagardui, comparecerá en rueda de prensa esta tarde para anunciar nuevas restricciones en el País Vasco, tras analizar la situación epidemiológica del covid-19.

Urkullu aboga por avanzar con "prudencia" en la relajación de medidas para controlar la pandemia de coronavirus y defiende que las instituciones deben "buscar el equilibrio" entre proteger la salud y procurar el "menor impacto posible" en " la salud social, económica y emocional". Reconoce que en la reunión del LABI tratará de buscar el "equilibrio" entre estos factores.

En un mensaje publicado en redes sociales, el presidente vasco recuerda que todavía se está en "situación de emergencia sanitaria" como consecuencia de la pandemia.

El fin del estado de alarma, el avance en la vacunación, y el hecho de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco no autorizase las limitaciones planteadas por el Gobierno Vasco "puede generar la sensación de que la pandemia está ya vencida", cuando él cree que las medidas siguen siendo "necesarias", y que "han de mantenerse" por lo que apuesta por "no bajar la guardia".

Restricciones vigente en el País Vasco

No hay cierre perimetral ni toque de queda. Aunque se ha establecido que la hostelería cierre a las 22:00 horas y se establece un máximo de cuatro comensales por mesa (no convivientes). No se permite el consume en barra y el ocio nocturno está cerrado.

Los comercios, las actividades culturales y sociales y deben cerrar también a las 22:00 horas.