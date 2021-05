Restricciones, nuevas medidas, toque de queda y cierre perimetral en cada comunidad hoy 31 de mayo

Algunas comunidades autónomas han flexibilizado las medidas contra el coronavirus por la mejora de los datos epidemiológicos. A pesar del leve repunte de los contagios, en España se mantiene la tendencia estable y nuestro país también se abre al turismo.

Los últimos datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad el pasado viernes informaban de 5.482 contagios y 17 muertos, con una incidencia acumulada de 124,34 por cada 100.000 habitantes. Esos datos también se deben al aumento de personas inmunizadas o que han recibido, al menos, una dosis de la vacuna contra la COVID-19. En total, se ha inmunizado con la pauta completa a un 21,9% de la población, que equivale a más de 8 millones de españoles vacunados. El Ministerio de Sanidad continúa con el objetivo de vacunar al 70% de la población al final del verano.

Andalucía

Andalucía mantiene el cierre perimetral de las localidades de La Campana y Lora del Río porque ambas presentan una incidencia superior a los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. En el resto de la comunidad no hay cierre perimetral ni toque de queda.

La hostelería puede permanecer abierta hasta medianoche con un 75% de aforo en el interior y hasta 8 comensales por mesa.

Aragón

En la comunidad aragonesa se mantienen los horarios de la hostelería que tendrá que cerrar a las 22 horas con 4 comensales por mesa. En Teruel, que se encuentra en nivel 2, la hostelería puede abrir hasta las 00 horas. En la comunidad no hay toque de queda ni cierre perimetral y las regiones y desde el viernes están desconfiadas las regiones de Sádaba (Zaragoza) y de Jaca (Huesca).

Asturias

En Asturias no hay toque de queda ni cierre perimetral y la hostelería puede estar abierta hasta la 01 de la mañana con 6 personas por mesa y con a prohibición de consumir en la barra.

Baleares

En Baleares no hay cierre perimetral ni toque de queda y no es necesario ninguna prueba negativa en coronavirus por parte de los ciudadanos que vivan en España. El toque de queda continúa fijo entre las 00 y las 06 de la mañana.

La hostelería puede permanecer abierta hasta las 23 horas en las terrazas y el interior de los locales tiene que cerrar a las 17 horas. Las reuniones están limitadas a 6 en espacios cerrados y a 8 en el exterior.

Canarias

En Canarias no hay toque de queda ni cierre perimetral, pero las islas sí que exigen una prueba PCR negativa realizada 72 horas antes a cualquier viajero que llegue. En las islas en nivel 1 (Gran Canaria, La Palma, La Gomera, Fuerteventura y El Hierro) las reuniones sociales están establecidas en 6 personas y en las del nivel 2 (Tenerife, Lanzarote y La Graciosa) en 10.

La hostelería abre hasta medianoche y en el interior de los locales solo puede haber personas en las localidades que permanezcan en el nivel 2.

Cantabria

En Cantabria no hay cierre perimetral ni toque de queda. Tampoco hay cierres perimetrales, pero 3 municipios (Corrales, Noja y Santa María de Cayón) están en riesgo alto y muy alto. En estos, la hostelería permanece cerrada en el interior. En el resto de la comunidad, la hostelería no tiene hora de cierre.

Castilla-La Mancha

En Castilla-La Mancha no hay cierre perimetral ni toque de queda. La hostelería puede permanecer abierta hasta la 1 de la mañana con un máximo de 10 personas por mesa. Los aforos son del 75% en interior y del 100% en terrazas.

Castilla y León

Castilla y León no tiene cierres perimetrales ni toque de queda. La hostelería puede permanecer abierta hasta la 1 en terrazas y hasta las 00 en el interior de los locales.

Cataluña

En Cataluña no hay toque de queda ni cierres perimetrales. La hostelería amplía su horario, puede abrir de manera ininterrumpida entre las 06 de la mañana y la medianoche. En interior se permite un máximo de 6 comensales, mientras que en las terrazas basta con asegurar la distancia de seguridad, además se permite el consumo en barra. Las reuniones sociales se amplían a 10 personas.

Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid no tiene toque de queda ni cierre perimetral, además tampoco hay restricciones en ninguna de las zonas básicas de salud. A partir de hoy, la hostelería puede abrir hasta la 1 y el número de comensales pasan de 4 a 6 en el interior y de 6 a 8 en las terrazas.

Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana mantiene el toque de queda entre las 01 y las 06 horas, avalado por la justicia. No hay cierre perimetral de la comunidad ni confinamientos locales. La hostelería podrá cerrar a las 0:30 con el interior al 50% de su capacidad y hasta 10 personas por mesa. Las reuniones sociales en ámbitos públicos y privados también estará limitadas a 10 personas.

Extremadura

En Extremadura no hay cierre perimetral ni toque de queda, pero sí están confinados tres municipios por el elevado riesgo de trasmisión del virus. Son Arroyo de San Serván, Jerez de los Caballeros y de Los Santos de Maimona. Las reuniones se limitan a 10 personas y la hostelería puede permanecer abierta hasta la 1 con 6 personas por mesa en el interior y 10 en las terrazas.

Galicia

No hay toque de queda ni cierre perimetral y la hostelería puede permanecer abierta hasta la 1 de la mañana. Se mantiene el confinamiento de Mos (Pontevedra), A Pobra do Caramiñal (A Coruña) y Lobios (Ourense), donde hay cierre perimetral y toque de queda a las 23 horas y la hostelería está cerrada. Galicia amplía desde hoy las reuniones entre no convivientes a 6 personas en el interior y a 10 en espacios exteriores

La Rioja

La Rioja no tiene toque de queda ni cierre perimetral y la hostelería no tiene hora de cierre. Se permite el consumo en barra y se autoriza el ocio nocturno en los niveles 1 y 2. En Calahorra, Arnedo, Haro y Fuenmayor, con riesgo máximo, la hostelería debe cerrar a las 00.

Murcia

En Murcia, solo el municipio de Caravaca de la Cruz está en riesgo alto, por lo que esta localidad está cerrada perimetralmente. En el resto de la comunidad, no hay toque de queda ni cierres perimetrales. Se mantiene las reuniones sociales en 6 personas y la hostelería tiene que cerrar a medianoche.

Navarra

Navarra no tiene toque de queda ni cierre perimetral. Se recomienda que las reuniones no sean de más de 8 personas ni superen las 3 unidades familiares. Se amplía el horario de la hostelería a las 23 horas en interior y se mantiene el cierre a las 1 de la madrugada en las terrazas.

País Vasco

En el País Vasco no hay cierre perimetral ni toque de queda. La hostelería tiene que cerrar a las 22 horas y se establece un máximo de 4 personas por mesa.

Ceuta

Ceuta flexibiliza el horario de la hostelería y permite la apertura hasta las 00:30 y los fines de semana y festivos los bares y restaurantes podrán estar abiertos hasta la 1. Las reuniones pueden ser de hasta diez personas en terrazas y seis en interiores. No hay toque de queda ni cierre perimetral.

Melilla

En Melilla no hay toque de queda, confinamiento perimetral ni restricciones en las reuniones, pero con la hostelería y el resto de las actividades no esenciales limitadas desde las 6.00 hasta las 00.00 horas. Solo la restauración a domicilio podrá continuar hasta las 1.00 horas.