Un padre, condenado por no pagar la pensión a sus hijos durante 7 años: "Han pasado necesidades económicas"

Se puede considerar un caso de violencia económica. En esta sentencia, que ha adelantado la cadena SER, el padre ha sido condenado por no pasar la pensión alimenticia a sus tres hijos desde hace 7 años. Además, tendrá que hacerse cargo de las costas e intereses.

Este impago durante años sumió a la familia en una pobreza severa. El abogado de esta madre, Antonio Moreno, especialista en Derecho de Familia y Penal, en declaraciones a Antena 3 Noticias explica que "estos niños han pasado grandes necesidades económicas. Niños que han tenido que ser asistidos por el ayuntamiento de su pueblo para poder comer, mediante entregas de dinero que se producían cada trimestre, o cada semestre".

La madre, tras vender sus posesiones de valor, se vio obligada a acudir a todo tipo de ayudas sociales para la manutención de sus hijos. Incluso al Banco de Alimentos para poder darles de comer. "Ha tenido que vender todas sus joyas, todo lo que tenía en este mundo para poder satisfacer sus necesidades básicas", asegura Moreno.

"Son niños que han vivido en la incertidumbre de si mañana nos cortan el agua o pasado mañana nos cortan la luz", para evitar este extremo este abogado detalla que "los tíos y los abuelos han pedido prestamos importantes, se han endeudado para poder asistir económicamente a estos chiquillos".

Según esta parte, el progenitor podía hacer frente al pago de unos 700 euros al mes de manutención, "el padre tiene solvencia económica porque así lo reflejan tres resoluciones judiciales del orden civil, que, en materia de familia, van incrementando sucesivamente el importe del derecho de alimento de los tres hijos", apunta el letrado de la madre.

"Pero hay un aspecto muy relevante, al que no hace referencia la sentencia, que es un testigo que comparece en el juicio. Un detective privado, que deja bien claro que el padre está regentando, al menos un negocio de hostelería, que al parecer funciona bien, en la que ha realizado una inversión importante porque la infraestructura de este negocio es bastante aceptable", afirma Antonio Moreno. "Se demuestra que existe mucha más capacidad económica de la que exhibía en sus datos fiscales", concluye.

El impago continuado en el tiempo para el abogado era objeto de una indemnización mayor, "estos niños han vivido una infancia espantosa, en la máxima precariedad económica. Esta situación era perfectamente evitable. Nosotros hemos solicitado una indemnización de 25 mil euros como responsabilidad civil que no ha sido atendida por el juzgado, y entendemos que esto es un error", lamenta.

"Y era algo que era perfectamente evitable. Porque el padre tiene bienes, porque se podía haber actuado muchísimo más rápido por parte de la administración de justicia, porque se podía haber tenido mucha más voluntad de hacer las cosas y hacerlas bien, no ha empujones y 5 años más tarde", afirma.

"La Justicia llega tarde"

Antonio Moreno, abogado de la madre, lamenta que en este caso "la justicia llega tarde, muy tarde, espantosamente tarde, casi un lustro después".

"Hay que explicarles a estos tres niños porqué han sido privados, de los derechos que tienen contenidos en la Declaración Universal de los Derechos del Niño que rige y que constituye ley en España, porque ese es un acuerdo internacional que está ratificado en nuestro país", asegura el letrado.

"La situación de esta madre y los tres hijos al no recibir la pensión de alimenticia era de enorme carestía, y eso es algo que de sus vidas ya no le quita nadie. Hay que recordar que son menores de edad", recuerda.

En términos generales, este letrado con más de 30 años de ejercicio no duda en afirmar que "indudablemente la justicia llega tarde, porque tenemos una justicia que deliberadamente está diseñada para que no funcione a tiempo. Cuando los poderes económicos permitan que la justicia funcione a tiempo, tendremos una justicia aceptablemente decente. Porque tenemos los medios económicos, tenemos los medios presupuestarios, los medios humanos y los medios técnicos... faltan la decisión de los que mandan que son los poderes económicos".

Sabor agridulce con la sentencia

Antonio Moreno, y su representada, están satisfechos con la sentencia, "entiendo que es un gran logro, es decir, que se imponga el pago, en un solo pago por el importe de todos los alimentos debidos durante 7 años, que ascienden a 27.000 euros y encima se le condene es una conquista importante", reconoce Moreno.

No se muestra, sin embargo, satisfecho por un aspecto, "formulé acusación por cuatro delitos de coacción económica, que está recogida por parte del Tribunal Supremo en una sentencia del año 2021. Lo cierto es que no se trata de una jurisprudencia que esté completamente implantada en todo el territorio nacional, pero yo me pregunto como jurista... lo que es coacción económica en Madrid para el Supremo, ¿por qué no lo es para un juzgado ordinario de Sevilla?", reflexiona el letrado.

