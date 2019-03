Pablo Alborán: "Soy un chico que ha tenido suerte para poder cumplir un sueño"

El cantante malagueño ha reservado un hueco para hablar con Antena 3 a pesar de su apretada agenda, cuya gira comienza el 17 de mayo en Almería y no acaba hasta octubre.

Se trata de un chico modesto que no se considera a sí mismo "la esperanza ni una superestrella". Así, explica: "Soy un chico de 23 años que ha tenido suerte para poder cumplir un sueño". Por ello, no olvida ser agradecido y sigue llorando en las firmas de discos.

De este modo, le gusta normalizar su situación y no deja de ir al cine o de quedar con sus amigos. con voz algre afirma: "Tengo una vida y hay que vivirla también".

La piratería no parece importarle demasiado. Una anécdota que comparte es cuando vio un disco suyo en un top manta, que le pidió al vendedor que le subiera el precio "estaba muy barato". Desde su punto de vista, no se debe llamar a la policía porque la vida de estas personas es "mucho más dramática" de lo que se cree.

Con una risilla, el joven de 23 años que no se considera "un chico mal", comenta que hace mucho que no le dan calabazas, pero porque no para de trabajar.

En cuanto a las manifestaciones, Alborán no duda en afirmar que sí que ha asistido pero ahora no "por respeto". Para él, "la política, la religión e incluso el fútbol son algo íntimo que se comparte con amigos y en privado".

A colación de las preguntas de diferetes telespectadoras, el andaluz confiesa que espera no haberse dejado nada en el camino a la fama, aunque ha pasado poco tiempo para darse cuenta. Se despide diciendo que espera que este sueño dure mucho tiempo y que para ello tendrá que serguir aprendiendo "porque esto es una carrera de largo recorrido y nadie quiere ser flor de un día".