Operación 'Minority Report': usurpan la identidad de 300 personas en Granada para implantes de pelo, móviles y colchones

Llegaron a estafar más de 400.000 euros a 300 víctimas de Granada. El modus operandi consistía en hacerse con copias de documentos de identidad de personas reales para conseguir, en base a estas identidades, tarjetas SIM prepago a través de otros miembros de la organización. Esta documentación era facilitada por una de las integrantes de este entramado, una trabajadora de una tienda de telefonía que realizaba copias de los DNI de sus clientes.

Ana es una de las afectadas. “Perdí mi móvil y acudí a esta tienda para hacer un duplicado de la tarjeta SIM, me pidió mi documento de identidad para escanearlo y ahí fue donde lo clonaron”, cuenta a Antena 3 Noticias. El siguiente paso consistía en utilizar dichas identidades y las tarjetas SIM prepago para solicitar créditos al consumo en entidades financieras especializadas en la concesión rápida de los mismos.

En el caso de Ana, fue un crédito a su nombre por casi 1.000 euros para la compra de un colchón. “Sino me llega a avisar la policía, no me habría dado cuenta y esa deuda se habría quedado ahí pendiente, sumando intereses, a mi nombre”, se lamenta. Los créditos eran utilizados para financiar la compra de bienes como videoconsolas, tablets, televisores, patinetes eléctricos de alta gama, ordenadores o teléfonos móviles.

Estas compras se realizaban online, encargándose un miembro de la organización de desviarlas para ser entregadas en direcciones controladas por la red. Muchos de estos objetos fueron destinados a ser vendidos por un precio inferior al de mercado. Otros créditos sirvieron para financiar operaciones estéticas como implantes dentales, injertos capilares o mamoplastias.

La denominada operación “Minority Report” de la Policía Nacional se ha saldado con un total de doce detenidos, once varones y una mujer de entre 19 y 42 años de edad, imputados por los delitos de estafa, usurpación del estado civil, falsedad documental, descubrimiento y revelación de secretos y pertenencia a organización criminal, contando con antecedentes policiales nueve de ellos.

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