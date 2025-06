Ola de calor y sin aire acondicionado: trabajar en este mercado de Barcelona se ha convertido en un desafío diario

Trabajar en este mercado de Barcelona, en plena ola de calor, se ha vuelto insostenible para paradistas y clientes. Con temperaturas que superan los 30 grados y sin aire acondicionado, la situación se ha vuelto crítica. El sistema de climatización está averiado desde hace días, y la reparación no llega, según denuncian los propios comerciantes.

"Estamos a 33 grados y medio, con un 45% de humedad", relata una paradista con resignación. Otra lo resume de forma contundente: "Es horroroso. Estás sudando todo el rato y se trabaja muy mal, la verdad".

La causa del problema es una avería en la bomba de agua del sistema de aire acondicionado. La pieza de recambio aún no ha llegado, y mientras tanto, los paradistas se las ingenian como pueden para resistir el calor. "He tenido que poner dos ventiladores porque así no se puede trabajar", comenta una carnicera. Desde la pescadería, otra trabajadora explica que deben reponer el hielo cada dos horas para mantener el producto en buen estado. "Si no lo hacemos, el pescado se estropea", advierte. También hay quien, de las situaciones difíciles, intenta buscar otro tipo de soluciones y se lo toma con humor. Así lo hace un carnicero que lleva más de 40 años en este mercado. El asegura que baja a la cámara frigorífica y se queda dentro hasta 10 minutos solo para refrescarse.

Entre los productos más afectados, las frutas y verduras son especialmente vulnerables. Eduardo, frutero del mercado, explica que si las temperaturas no bajan en los próximos días, perderá parte de la mercancía. “Es imposible conservarlo todo a esta temperatura”, lamenta.

Pero esta situación, aseguran los paradistas, que no es nueva. "El año pasado también se estropeó el aire. En invierno estuvimos sin calefacción. Y ahora el técnico nos ha dicho que no sabe cuánto va a tardar", explica otra paradista.

Y mientras tanto, la solución no llega. Pero no solo sufren los paradistas, también ellos, los clientes: "Se pasa fatal. Sin aire no se puede estar, la verdad", comenta una compradora habitual.

Así, entre ventiladores caseros, bolsas de hielo, y mucha paciencia, paradistas y compradores siguen adelante, esperando una solución que, por ahora, sigue sin aparecer.

