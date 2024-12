Nuevo despliegue policial para "crear espacios seguros" en la Navidad de Madrid

Las Navidades no son solo momentos de alegría y de ilusión. Las grandes masificaciones de gente en las grandes ciudades hacen aflorar los casos de robos y hurtos mientras no se dan cuenta las víctimas. No obstante, los comercios, y más las tiendas portátiles que se montan en zonas como la Plaza Mayor, también sufren este tipo de delitos. Madrid es una de esas grandes ciudades que se ven afectadas por estos problemas en épocas punteras, por ello la Policía Nacional ha elaborado un nuevo dispositivo para prevenir estas situaciones.

Mil agentes para crear "espacios seguros"

"El objetivo principal del plan es el de crear espacios seguros tanto para comerciantes como para el ciudadano", explica el subinspector de la delegación de participación ciudadana de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, Francisco García. Una operación que, dice, van a colaborar un gran número de agentes, incrementando el número hasta los 1000 para mejorar "la atención precoz de hechos delictivos y la prevención".

De este modo, García también ha asegurado que participarán agentes de varios departamentos de toda la Jefatura Superior de Policía, "entre ellos: guías caninos, caballería, UIP, subsuelo, protección ambiental, brigada móvil, dispositivos, participación ciudadana y seguridad privada. Además, medios aéreos que nos tendrán controlados constantemente desde el aire".

Plan comercio seguro

La Policía Nacional, entregará unos consejos a los comercios para estar seguros. Entre estos, se encuentran los medios de pago. Aconsejan priorizar el uso de medios de pago electrónico, mantener actualizado su Terminal Punto de Venta (TPV), no acumular dinero en la caja registradora y retirarlo con frecuencia, no efectuar una operación si genera alguna duda, recomendable disponer de detectores falsos y comprobar que las monedas son de curso legal.

Para el comercio electrónico, mantener actualizada tanto su página web como el servidor, contratar los medios y pasarelas de pago con entidades bancarias reconocidas, realizar el tratamiento de los datos personales de acuerdo con la legislación vigente. Respecto al horario comercial, prestar atención a las personas que tengan actitud vigilante y a quienes traten de ocultar su rostro, mantener controlados los efectos de mayor valor, extremar la precaución en momentos de mayor afluencia, desconfiar de las ofertas de negocio fácil, no realizar pagos precipitados de supuestos pedidos a proveedores, tener cuidado a la hora de aportar datos personales o bancarios.

A la hora de ingresar la recaudación, escoger una oficina bancaria próxima al establecimiento, distribuir el dinero en la ropa o pertenencias, evitar rutinas durante el trayecto al banco. Y durante la distribución, se recomienda instalar dispositivos que permitan ubicar tanto el medio de transporte como la carga, ser discreto respecto a la cuantía y valor de los pedidos, ocultar la descarga de mercancías de miradas indiscretas y modifique rutas y rutinas en el transporte y no dar a conocer el contenido de su carga.

