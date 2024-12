Nuevas normas en España: Médicos podrán rechazar el Aborto sin justificación

El Ministerio de Sanidad de España ha establecido un nuevo protocolo que permite a los médicos objetar de conciencia respecto a la práctica del aborto. Según el Protocolo Específico para la Creación del Registro de Personas Objetoras de Conciencia, los profesionales de la salud podrán negarse a realizar abortos de manera total o parcial sin necesidad de explicar sus razones. Este registro, que se presentará en el próximo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, busca garantizar el derecho de las mujeres a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en la sanidad pública.

Será gestionado por los servicios de salud de cada comunidad

La medida surge en respuesta a la actual situación en la que más del 81% de los abortos se llevan a cabo en clínicas privadas, lo que evidencia la necesidad de asegurar que las mujeres puedan ejercer su derecho en el ámbito público. El protocolo establece que el registro será gestionado por los servicios de salud de cada comunidad autónoma, y cada médico que desee objetar deberá manifestar su decisión por escrito y con antelación.

Los datos de los objetores estarán "especialmente protegidos" para garantizar su privacidad. La oposición al aborto podrá basarse en razones religiosas, deontológicas o bioéticas, pero no será necesario especificar el motivo al momento de registrarse. La información que se almacenará incluirá datos básicos como nombre, apellidos, y profesión, y no se podrá consultar entre distintas administraciones, lo que dificulta la posibilidad de seguimiento entre comunidades.

La objeción puede ser total

Podrá inscribirse "personal médico especialista en ginecología y obstetricia, anestesiología y reanimación y medicina familiar y comunitaria, los/las titulados/as en enfermería y las matronas, no admitiéndose otro tipo de personal".

El registro se diseñará para evitar discriminaciones tanto a quienes objetan como a quienes no lo hacen, asegurando que aquellos que no se opongan al aborto no sean relegados a realizar solo esta práctica. Además, se tomarán medidas para que los profesionales que ejercen su derecho a la objeción no sufran consecuencias negativas en su carrera.

Seis comunidades no han implementado el protocolo

El protocolo también detalla que la objeción puede ser total, es decir, negarse a realizar cualquier tipo de aborto, o parcial, en función de los plazos y supuestos establecidos por la ley. Estos incluyen abortos a petición de la mujer dentro de las primeras 14 semanas de gestación, así como en circunstancias médicas específicas antes de las 22 semanas.

La implementación de este registro busca hacer frente a las dificultades que enfrentan muchas mujeres al intentar acceder a servicios de aborto en el sistema público, garantizando así un derecho fundamental y adaptando la atención sanitaria a las necesidades de la población. Aunque el registro está contemplado en la legislación, todavía hay seis comunidades que no lo han implementado, lo que pone de manifiesto la urgencia de su aprobación y funcionamiento.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com