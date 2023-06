Nueva impactante campaña de la DGT: "Cuando matas a alguien en la carretera, lo matas todos los días de tu vida"

La Dirección General de Trafico lanza hoy su tradicional campaña de concienciación del verano centrado en el alcohol y en las consecuencias con las que conviven las personas que provocan un siniestro mortal de tráfico.

Los motivos de centrar esta campaña en el alcohol son los datos del último año: ha aumentado en 4 puntos el número de conductores con presencia de alcohol en el organismo en accidentes mortales de tráfico. En el año 2019, el porcentaje era del 25% y en 2022 se elevó hasta el 29%. Cuando estos siniestros mortales se producen por la noche o durante el fin de semana aumentan en 7 puntos respecto a los registrados en 2019.

Tres jóvenes, los protagonistas de la campaña

Bajo el lema 'Cuando matas a alguien en la carretera, lo matas todos los días de tu vida', la campaña está protagonizada por tres personajes que muestran como un comportamiento de riesgo puede hacer que tu vida deje de ser tuya y que el sentimiento de culpa te persiga cada día después del siniestro de tráfico.

Cristina es una de las protagonistas de la campaña. "Esta mañana volvía borracha conduciendo, no había dormido y no he vuelto a dormir bien en mi vida", así arranca el relato de la joven, que puede escuchar completo en el vídeo principal de este artículo. Tras ello, comienza una conversación ficticia con el niño al que atropelló.

Los personajes se llaman: Cristina, Martín y David, mantienen años después un diálogo con la persona a la que mataron en la carretera (Lolo, Juan y Carlos y en los que se muestra la angustia emocional, la culpa, la ansiedad, el estrés postraumático que supone haber matado a una persona en un siniestro de tráfico.

La campaña podrá verse y escucharse desde este miércoles hasta el próximo 7 de septiembre en televisiones, radios, medios impresos, soportes digitales, redes sociales, cines, y a través la página web 'todoslosdiasdetuvida.dgt.es'.

La DGT quiere eliminar este verano los triángulos

El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha anunciado que está estudiando jurídicamente eliminar la obligación de bajarse a colocar los triángulos en autopistas y autovías este verano "para evitar atropellos". "Para este verano estamos estudiando a ver si podemos jurídicamente hacerlo", ha dicho Navarro, que recuerda que la alternativa a esta opción que evita salir del vehículo, la señal V16, no será obligatoria hasta el 1 de enero de 2026.

En este sentido, ha explicado que, de momento, es obligatorio colocar los triángulos salvo circunstancias excepcionales pero que se hace la interpretación de que se ha detectado que es un riesgo alto en las carreteras de alta capacidad bajar a colocar el triangulo.