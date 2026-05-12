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Día de la Enfermería

"Nuestras enfermeras, nuestro futuro", un homenaje en el Día Internacional de la Enfermería a quienes acompañan y salvan vidas

"Nuestras enfermeras, nuestro futuro. Las enfermeras empoderadas salvan vidas", es el lema de este 12 de mayo, Día Internacional de la Enfermería. Una jornada que reconoce la labor de enfermeras y enfermeros, fundamentalmente en hospitales, centros de salud, residencias y emergencias.

Enfermera trabajando en una imagen de archivo

Enfermera trabajando en una imagen de archivoFreepik

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Marta Moreno
Publicado:

Cada 12 de mayo se celebra el Día Internacional de la Enfermería, una fecha dedicada a reconocer el trabajo de millones de enfermeras y enfermeros que cada día cuidan de pacientes en hospitales, centros de salud, residencias o emergencias. La jornada coincide con Florence Nightingale, la que es considerada la madre de la enfermería.

Además de para homenajear a estos profesionales, el día también sirve para recordar la necesidad de mejorar sus condiciones laborales y dar visibilidad a los retos que viven en el sector. La Organización Mundial de la Salud destaca cada año la labor esencial de la enfermería dentro de los sistemas sanitarios.

Mucho más que atender pacientes

La enfermería es mucho más que atender pacientes. También es acompañar, escuchar, tranquilizar y ayudar. Tanto a pacientes como a familias que pasan algunos de los momentos más difíciles de sus vidas. Son quienes están presentes en la atención diaria, en la prevención de enfermedades y en ese apoyo emocional. Por eso, es una figura muy cercana dentro de la atención sanitaria.

El lema de este año

Cada edición cuenta con un mensaje principal para poner en foco diferentes aspectos de la profesión. Este año 2026, el lema elegido ha sido: "Nuestras enfermeras, nuestro futuro. Las enfermeras empoderadas salvan vidas". Con esta campaña los organismos internacionales quieren destacar la importancia de cuidar y proteger a quienes sostienen gran parte de la sanidad.

Humanización de los cuidados

Hablar de humanizar es hablar del trabajo de las enfermeras. El sector también reivindica una gestión sanitaria más humana, donde se tenga en cuenta el bienestar de los pacientes como el de los profesionales.

Reclaman más personal y mejores condiciones

Este año, los trabajadores también utilizan este día para poner sobre la mesa unas mejores condiciones laborales, menos sobrecarga de trabajo y más personal. La falta de enfermeras y el desgaste sufrido tras la pandemia siguen siendo algunas de las preocupaciones del sector.

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