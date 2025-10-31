Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Incendio

Tres heridos y treinta vecinos desalojados en un incendio en un piso de Reus

El fuego se originó en la cocina de una vivienda situada en la cuarta planta de un edificio de once pisos del paseo Prim de Reus (Tarragona).

intervenci&oacute;n de los Bomberos en Reus

intervención de los Bomberos en ReusBombers

Publicidad

Ángel Granero
Publicado:

Un incendiodeclarado anoche en un piso del paseo Prim de Reus (Tarragona) dejó tres personas heridas, dos de ellas en estado menos grave y una leve. El suceso obligó a treinta vecinos del edificio a autoevacuarse a la calle, mientras que el resto permaneció confinado en sus viviendas, según informaron los Bomberos de la Generalitat.

El aviso se recibió a las 21.26 horas a través del teléfono de emergencias 112. El fuego se originó en la cocina de una vivienda situada en la cuarta planta de un edificio de once pisos. Las llamas afectaron principalmente a la campana extractora y a los muebles colindantes, generando una densa humareda en el interior.

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) atendió a tres personas. Dos fueron trasladadas a un centro sanitario con heridas de carácter menos grave, mientras que una tercera fue atendida en el lugar y recibió el alta tras ser valorada.

Cuatro dotaciones de los Bomberos de la Generalitat se desplazaron hasta el lugar. Cuando llegaron, el fuego ya había sido sofocado con un extintor por los propios ocupantes. Los efectivos realizaron tareas de revisión de puntos calientes y ventilación del piso y de la escalera, que resultó afectada por el humo.

Cuatro heridos y una veintena de desalojados en Atarfe

Cuatro personas, entre ellas un bombero, resultaron heridas tras una deflagración de gas que provocó un incendio en un edificio de dos plantas en la calle Alcoholera de Atarfe, Granada. El suceso ocurrió poco antes de las 20:00 horas y obligó al desalojo de una veintena de vecinos, según informó el 112 Andalucía.

Tres personas sufrieron quemaduras y fueron trasladadas a un centro sanitario, mientras que el bombero resultó lesionado por la caída de una estructura. Otras dos personas fueron atendidas por crisis de ansiedad y heridas leves.

La alcaldesa de Atarfe, Yolanda Fernández, explicó que el edificio ha quedado "destrozado por dentro" y que se evalúan posibles daños estructurales. El Ayuntamiento ha ofrecido alojamiento en hoteles a los afectados. En el operativo participaron Bomberos de Granada, Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y la compañía de gas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El mensaje de la reina a Ana Coll, que perdió a su marido e hijo en la DANA: "Me dijo que me cuidara yo y que cuidara a mi hija"

La reina con la hija de Ana Coll

Publicidad

Sociedad

intervención de los Bomberos en Reus

Tres heridos y treinta vecinos desalojados en un incendio en un piso de Reus

Una joven de 24 años, en estado grave tras caer de una bicicleta en el túnel de Santa María de la Cabeza en Madrid

Una joven de 24 años, en estado grave tras caer de una bicicleta en el túnel de Santa María de la Cabeza en Madrid

Noticias de hoy, viernes 3 de octubre de 2025

Noticias de hoy, viernes 31 de octubre de 2025

Todos los santos
Día de Todos los Santos

La tradición del Día de Todos los Santos lucha por mantenerse viva entre las nuevas generaciones

Efemérides de hoy 31 de octubre de 2025: Dilma Rousseff gana las elecciones a la presidencia de Brasil
Efemérides

Efemérides de hoy 31 de octubre de 2025: ¿Qué pasó el 31 de octubre?

Colillas de cigarrillos
Lista Forbes

La colilla del millón y medio de euros: un coruñés lucha por ser reconocido hijo de un millonario de la lista Forbes

Aporta una colilla con ADN que indica un 99 % de coincidencia genética. Si la Justicia le da la razón, podría heredar 1,5 millones de euros.

Juicio por el triple asesinato de los hermanos de Morata de Tajuña
Madrid

Un jurado popular declara culpable a Dilawar Hussein del triple crimen de Morata de Tajuña (Madrid)

Se le acusa de matar a tres hermanos septuagenarios "con extrema violencia" y con la única atenuante de alteración psíquica que afectaba de forma leve a sus capacidades.

Condenado a 2 años por tuits contra una familia de Canet (Barcelona) que pidió más castellano

Condenado a dos años de prisión por tuitear contra la familia de Canet que pedía más castellano en las aulas

Un aula de colegio vacía

Investigan un posible caso de acoso escolar en un colegio de Baiona: la víctima sería un alumno de 13 años

Vehículos de la Policía Municipal de Pamplona

La nueva manada de Pamplona asaltó a la joven cuando volvía de fiesta: la violaron y la dejaron semiinconsciente tras robarle el móvil y el bolso

Publicidad