Tres heridos y treinta vecinos desalojados en un incendio en un piso de Reus

Un incendiodeclarado anoche en un piso del paseo Prim de Reus (Tarragona) dejó tres personas heridas, dos de ellas en estado menos grave y una leve. El suceso obligó a treinta vecinos del edificio a autoevacuarse a la calle, mientras que el resto permaneció confinado en sus viviendas, según informaron los Bomberos de la Generalitat.

El aviso se recibió a las 21.26 horas a través del teléfono de emergencias 112. El fuego se originó en la cocina de una vivienda situada en la cuarta planta de un edificio de once pisos. Las llamas afectaron principalmente a la campana extractora y a los muebles colindantes, generando una densa humareda en el interior.

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) atendió a tres personas. Dos fueron trasladadas a un centro sanitario con heridas de carácter menos grave, mientras que una tercera fue atendida en el lugar y recibió el alta tras ser valorada.

Cuatro dotaciones de los Bomberos de la Generalitat se desplazaron hasta el lugar. Cuando llegaron, el fuego ya había sido sofocado con un extintor por los propios ocupantes. Los efectivos realizaron tareas de revisión de puntos calientes y ventilación del piso y de la escalera, que resultó afectada por el humo.

Cuatro heridos y una veintena de desalojados en Atarfe

Cuatro personas, entre ellas un bombero, resultaron heridas tras una deflagración de gas que provocó un incendio en un edificio de dos plantas en la calle Alcoholera de Atarfe, Granada. El suceso ocurrió poco antes de las 20:00 horas y obligó al desalojo de una veintena de vecinos, según informó el 112 Andalucía.

Tres personas sufrieron quemaduras y fueron trasladadas a un centro sanitario, mientras que el bombero resultó lesionado por la caída de una estructura. Otras dos personas fueron atendidas por crisis de ansiedad y heridas leves.

La alcaldesa de Atarfe, Yolanda Fernández, explicó que el edificio ha quedado "destrozado por dentro" y que se evalúan posibles daños estructurales. El Ayuntamiento ha ofrecido alojamiento en hoteles a los afectados. En el operativo participaron Bomberos de Granada, Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y la compañía de gas.