Una joven de 24 años, en estado grave tras caer de una bicicleta en el túnel de Santa María de la Cabeza en Madrid

La mujer sufrió un fuerte golpe en la cabeza tras caerse desde una bicicleta de alquiler en el túnel de Santa María de la Cabeza (Madrid).

En estado grave tras caer de una bicicleta | @EmergenciasMad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Una joven de 24 años ha resultado herida de gravedad este jueves por la noche al caerse de una bicicleta de alquiler en el túnel de Santa María de la Cabeza (Madrid).

Tal y como ha informado Emergencias Madrid, como consecuencia de la caída la joven, que no llevaba el casco puesto, ha sufrido un traumatismo craneoencefálico severo. Tras la llegada de los servicios de emergencia la joven fue intubada y posteriormente fue ha trasladada por Samur-Protección Civil al Hospital Universitario 12 de Octubre.

La Policía Municipal de Madrid, que se ha hecho cargo de la investigación, ha cortado el tráfico del túnel, sobre las 22.45 horas, para facilitar el trabajo de los servicios de emergencias. Al parecer, la joven iba sola en la bicicleta y no hay otro vehículo implicado en el suceso.

Grave atropello a un joven de 25 años

Un joven de 25 años ha resultado herido de gravedad al ser atropellado por un taxi en el Paseo de la Castellana, a la altura del barrio de Tetuán, según han informado Emergencias Madrid. Ha sufrido un traumatismo craneoencefálico grave y, tras intubado en el lugar del accidente, ha sido trasladado por Samur-Protección Civil al Hospital de La Paz.

La Policía Municipal de Madrid se ha hecho cargo de la investigación.

