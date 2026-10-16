Crisis migratoria
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Pedro Sánchez asegura que el Gobierno ha sido "absolutamente transparente" desde el principio
Sigue la última hora en directo de la crisis migratoria de Ceuta.
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido en que la incursión de buques marroquíes en aguas españolas durante la entrada masiva a Ceuta fue un "hecho puntual" que se resolvió gracias a una "interlocución fluida" entre ambos países y que, según ha asegurado, no se ha vuelto a repetir. Sin embargo, en las últimas horas se ha vuelto a detectar la presencia de un buque en aguas territoriales españolas.
Desde Bruselas y a preguntas de los periodistas, Sánchez ha defendido que el Gobierno ha sido "absolutamente transparente desde el principio" en relación con la crisis de Ceuta.
Por su parte, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ya ha entregado a la jueza Tardón el informe que había solicitado para esclarecer lo ocurrido a finales de julio, según ha confirmado en exclusiva Antena 3 Noticias. Sin embargo, la documentación remitida no aporta información nueva, sino que se limita a recoger los documentos que el Gobierno ya había desclasificado.
De este modo, aunque la magistrada de la Audiencia Nacional ha recibido finalmente el informe reclamado, continúa sin disponer de nuevos elementos que permitan aclarar algunos de los episodios de la crisis.
Vivas: "El Gobierno no ha estado a la altura de lo que exige la Constitución"
Mientras tanto, la situación migratoria continúa generando descontento en Ceuta. Tras los desalojos del Trampolín y El Guano, el Tarajal se ha convertido en el principal foco de concentración de migrantes, una situación que sigue alimentando las críticas de las autoridades de la ciudad autónoma.
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha denunciado la actuación del Gobierno central y ha asegurado que "el Gobierno no ha estado a la altura de lo que exige la Constitución, que es defender la integridad y soberanía de nuestro país".
Además, Vivas ha cifrado en 15.000 los migrantes que, según sus declaraciones, continúan en la ciudad de Ceuta 78 días despúes del inicio de la crisis.
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Sigue en directo la última hora de la crisis en Ceuta.
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Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Feijóo reclama a Sánchez que despliegue la Armada en Ceuta
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Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Un operativo preparado para el Tarajal
Ángel Víctor Torres dice que "pronto espero que podamos decir que ya no quedan personas pernoctando en las calles de Ceuta" y añaden: "Estamos hablando de callejuelas, estamos hablando de la zona del Tarajal, las tenemos identificadas. Hay un operativo preparado también al respecto y también que lógicamente se hagan y afloren los que estén en espacios privados". Eso sí no da una fecha concreta para ello.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Sánchez define la crisis migratoria de Ceuta como un "hecho puntual" desde Bruselas
Pedro Sánchez se refería este jueves desde Bruselas a los acontecimientos registrados en Ceuta a finales de julio y los ha definido como un "hecho puntual". La declaración llega después de que se conociera la presencia de dos buques de guerra marroquíes en aguas de la ciudad autónoma durante la entrada masiva de migrantes.
El Gobierno ya había utilizado esa expresión para referirse al episodio de los barcos, que Moncloa consideró resuelto con normalidad.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Feijóo se compromete a investigar la "invasión de Ceuta" y la incursión de buques marroquíes si gana el 29N
Este jueves, el líder del PP ha señalado desde Bruselas que, en caso de ganar las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, promoverá una investigación sobre la "invasión" de Ceuta y la incursión de buques militares marroquíes en aguas españolas a finales de julio que, según ha detallado, después elevará a la Comisión Europea.
"Al final, todo se sabrá. Los españoles tenemos derecho a conocer por qué nos han agredido, por qué nos han invadido, por qué han utilizado durante la invasión buques de la marina marroquí", ha destacado ante los medios de comunicación tras su asistencia a la cumbre del Partido Popular Europeo previa al Consejo Europeo.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: El CNI entrega a la jueza Tardón un informe sin aportar nuevos documentos
El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ya ha entregado a la jueza Tardón el informe que le había solicitado para esclarecer lo ocurrido a finales de julio, según ha podido confirmar en exclusiva Antena 3 Noticias. Sin embargo, la documentación remitida no incluye ninguna información nueva.
La respuesta de los servicios de inteligencia se limita a los documentos que el Gobierno ya había desclasificado.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Vivas denuncia que todavía hay 15.000 migrantes en Ceuta
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha denunciado este jueves que todavía permanecen en la ciudad cerca de 15.000 migrantes que llegaron durante la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio.
"El Gobierno no ha estado a la altura de lo que exige la Constitución, que es proteger la integridad territorial y la soberanía de nuestro país, y en este caso defender los derechos de 83.000 españoles" que residen en Ceuta, ha afirmado Vivas.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Sánchez insiste en que la entrada de buques marroquíes en aguas españolas fue un "hecho puntual"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido en que la incursión de buques marroquíes en aguas españolas durante la crisis migratoria en Ceuta fue un "hecho puntual", que se resolvió gracias a que hubo una "interlocución fluida" y que no se ha vuelto a repetir.
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Hoy se cumplen 78 días desde el inicio de la crisis migratoria en Ceuta. Repasamos las últimas noticias y la última hora de la situación en la ciudad autónoma.
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