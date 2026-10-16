Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Pedro Sánchez asegura que el Gobierno ha sido "absolutamente transparente" desde el principio

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido en que la incursión de buques marroquíes en aguas españolas durante la entrada masiva a Ceuta fue un "hecho puntual" que se resolvió gracias a una "interlocución fluida" entre ambos países y que, según ha asegurado, no se ha vuelto a repetir. Sin embargo, en las últimas horas se ha vuelto a detectar la presencia de un buque en aguas territoriales españolas.

Desde Bruselas y a preguntas de los periodistas, Sánchez ha defendido que el Gobierno ha sido "absolutamente transparente desde el principio" en relación con la crisis de Ceuta.

Por su parte, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ya ha entregado a la jueza Tardón el informe que había solicitado para esclarecer lo ocurrido a finales de julio, según ha confirmado en exclusiva Antena 3 Noticias. Sin embargo, la documentación remitida no aporta información nueva, sino que se limita a recoger los documentos que el Gobierno ya había desclasificado.

De este modo, aunque la magistrada de la Audiencia Nacional ha recibido finalmente el informe reclamado, continúa sin disponer de nuevos elementos que permitan aclarar algunos de los episodios de la crisis.

Vivas: "El Gobierno no ha estado a la altura de lo que exige la Constitución"

Mientras tanto, la situación migratoria continúa generando descontento en Ceuta. Tras los desalojos del Trampolín y El Guano, el Tarajal se ha convertido en el principal foco de concentración de migrantes, una situación que sigue alimentando las críticas de las autoridades de la ciudad autónoma.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha denunciado la actuación del Gobierno central y ha asegurado que "el Gobierno no ha estado a la altura de lo que exige la Constitución, que es defender la integridad y soberanía de nuestro país".

Además, Vivas ha cifrado en 15.000 los migrantes que, según sus declaraciones, continúan en la ciudad de Ceuta 78 días despúes del inicio de la crisis.

Sigue en directo la última hora de la crisis en Ceuta.