El tierno momento entre Sandra Golpe y Angie Rigueiro: "Les dejo con la embarazada más guapa de Atresmedia"

El informativo de Antena 3 de las 15:00 horas ha dejado este viernes un momento especialmente tierno y espontáneo que no ha pasado desapercibido para los espectadores. Como cada día, Sandra Golpe se da paso a la sección de deportes, pero esta vez lo hizo con un guiño muy especial.

"Les dejo con la embarazada más guapa de Atresmedia", dijo la presentadora antes aparecer Angie Rigueiro en pantalla. Entre risas, la presentadora de Antena 3 Deportes respondía: "Es que ya se me nota". En ese momento, Sandra Golpe se acercó y le acarició la barriga en un gesto lleno de cariño antes de despedirse

La periodista anunció hace unos días que está esperando su segundo hijo, un niño que se llamará Santiago. Rigueiro, que ya es madre de Ignacio, de seis años, compartió también que supo de su embarazo el pasado 19 de marzo y que actualmente se encuentra cerca del quinto mes de gestación.

Si todo sigue su curso, el pequeño Santiago, fruto de su matrimonio con Nacho Cerrillo, nacerá el próximo mes de noviembre.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.