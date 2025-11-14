Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Ataque masivo de Rusia a Kiev en plena madrugada: al menos 4 muertos y una veintena de heridos

Ataque de Rusia esta madrugada a la capital de Ucrania. Las bombas bombas han caído sobre varios edificios residenciales. De momento se han reportado 24 heridos y por lo menos 4 muertos. Se recomienda a los residentes permanecer en los refugios hasta nueva orden

Araceli Infante
Publicado:

El ataque masivo con drones y misiles ha provocado varias explosiones e incendios. Todavía se desconoce de forma concreta la cantidad de víctimas que ha podido dejar esta incursión que ha alcanzado a varios edificios residenciales de la capital ucraniana. Sin embargo, se han confirmado ya al menos 4 víctimas mortales y una veintena de heridos.

El alcalde de la ciudad aconseja permanecer todavía en los refugios. Se ha solicitado el envío de equipos de emergencia a varios barrios de la ciudad que tienen numerosos desperfectos. Los más afectados han sido dos edificios de gran altura que se encuentran a orillas del río Dnipro.

El alcalde de la ciudad, Vitali Klichkó, ha explicado en su cuenta de Telegram, modo habitual de comunicación para los ucranianos desde que comenzó la ofensiva que el ataque ha provocado daños en conductos de distribución de energía térmica de la capital. Una parte del distrito de Desná de la capital está sin calefacción a consecuencia de ello.

