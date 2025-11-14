Muere por las heridas sufridas una mujer que fue presuntamente agredida por su pareja en Barcelona

Una mujer ha fallecido como consecuencia de las lesiones sufridas tras haber sido, presuntamente, agredida por su pareja el pasado 18 de octubre en el distrito barcelonés de Sant Martí. La víctima, que fue hallada en la vía pública en estado crítico y trasladada de inmediato a un hospital, ha muerto este viernes como resultado de las heridas padecidas, según han informado a EFE fuentes de los Mossos d'Esquadra.

El presunto autor de la agresión, un hombre de 30 años, fue detenido el 19 de octubre después de que la Unidad de Investigación de la comisaría de los Mossos de Sant Martí se hiciera cargo del caso. Los agentes lo acusaron de romper la orden de alejamiento vigente y de agredir a la mujer, y el juzgado acordó prisión provisional en una causa abierta inicialmente por rotura de medida cautelar y asesinato en grado de tentativa.

No era la primera vez que el hombre había agredido a su pareja. Según el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), a finales de agosto fue arrestado tras una agresión que fue denunciada por una tercera persona. El juzgado de guardia de Badalona dictó entonces una orden de protección e incomunicación en favor de la mujer, pese a que ella no quiso declarar contra su pareja. Aquella causa quedó abierta por un delito de maltrato.

Tras la agresión del 18 de octubre, los Mossos d'Esquadra abrieron diligencias por un presunto intento de homicidio y pusieron el caso en manos judiciales. Con la muerte de la mujer, el juzgado de Badalona está pendiente de recibir la documentación necesaria para adecuar la imputación a la situación actual, de modo que la causa pase a investigarse como un homicidio.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Igualdad, ha comunicado en X que está recabando información sobre "el asesinato por presunta violencia de género de una mujer que fue agredida en la provincia de Barcelona el 18 de octubre".

Este artículo es una noticia de última hora sobre el fallecimiento de una mujer en Barcelona y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad sobre este caso en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter o Instagram.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com