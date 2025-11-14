Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere por las heridas sufridas una mujer que fue presuntamente agredida por su pareja en Barcelona

La víctima quedó en estado crítico tras la agresión y, finalmente, ha fallecido como consecuencia de las lesiones padecidas.

Imagen de archivo de Mossos d'Escuadra

Imagen de archivo de Mossos d'EscuadraEuropa Press

Irene Delgado
Publicado:

Una mujer ha fallecido como consecuencia de las lesiones sufridas tras haber sido, presuntamente, agredida por su pareja el pasado 18 de octubre en el distrito barcelonés de Sant Martí. La víctima, que fue hallada en la vía pública en estado crítico y trasladada de inmediato a un hospital, ha muerto este viernes como resultado de las heridas padecidas, según han informado a EFE fuentes de los Mossos d'Esquadra.

El presunto autor de la agresión, un hombre de 30 años, fue detenido el 19 de octubre después de que la Unidad de Investigación de la comisaría de los Mossos de Sant Martí se hiciera cargo del caso. Los agentes lo acusaron de romper la orden de alejamiento vigente y de agredir a la mujer, y el juzgado acordó prisión provisional en una causa abierta inicialmente por rotura de medida cautelar y asesinato en grado de tentativa.

No era la primera vez que el hombre había agredido a su pareja. Según el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), a finales de agosto fue arrestado tras una agresión que fue denunciada por una tercera persona. El juzgado de guardia de Badalona dictó entonces una orden de protección e incomunicación en favor de la mujer, pese a que ella no quiso declarar contra su pareja. Aquella causa quedó abierta por un delito de maltrato.

Tras la agresión del 18 de octubre, los Mossos d'Esquadra abrieron diligencias por un presunto intento de homicidio y pusieron el caso en manos judiciales. Con la muerte de la mujer, el juzgado de Badalona está pendiente de recibir la documentación necesaria para adecuar la imputación a la situación actual, de modo que la causa pase a investigarse como un homicidio.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Igualdad, ha comunicado en X que está recabando información sobre "el asesinato por presunta violencia de género de una mujer que fue agredida en la provincia de Barcelona el 18 de octubre".

Muere por las heridas sufridas una mujer que fue presuntamente agredida por su pareja en Barcelona

Noticias de hoy, viernes 14 de noviembre de 2025

Cuándo es el puente de diciembre de 2025 y qué días son festivos

El puente de diciembre de 2025 es una de las fechas más esperadas para desconectar, hacer una escapada o recargar energías antes de la Navidad. Pero, ¿cómo caen los festivos este año y cuánto durará realmente este periodo de descanso? Conoce las fechas clave y aprovecha al máximo estos días libres antes del cierre del año.

