Noticias de hoy, sábado 11 de abril de 2026

El amerizaje perfecto de Artemis II, la calima que vuelve a España o el premio a Juan Carlos I, entre las noticias más importantes de hoy, sábado 11 de abril.

Artemis II

La cápsula Orión, con cuatro astronautas a bordo, ha completado su reingreso en la atmósfera terrestre y ha descendido de manera controlada sobre las aguas del océano Pacífico. Todos se encuentran en buen estado, según los primeros informes.

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La presencia de calima vuelve a afectar a distintos puntos de España, durante estos días se concentra principalmente en las regiones del sur y sureste de la península. Comunidades como Andalucía registran los niveles más elevados de polvo en suspensión, con especial incidencia en provincias como Málaga, Granada y Almería.

Juan Carlos I

Juan Carlos I ha recibido este sábado el premio Especial del Jurado del Libro Político por "Reconciliación", la obra que relata sus casi 40 años de reinado.

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