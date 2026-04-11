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Noticias de hoy, sábado 11 de abril de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, sábado 11 de abril de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, domingo 7 de diciembre de 2025

Noticias de hoy, sábado 11 de abril de 2026 | Antena 3 Noticias

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El amerizaje perfecto de Artemis II, la calima que vuelve a España o el premio a Juan Carlos I, entre las noticias más importantes de hoy, sábado 11 de abril.

Artemis II

La cápsula Orión, con cuatro astronautas a bordo, ha completado su reingreso en la atmósfera terrestre y ha descendido de manera controlada sobre las aguas del océano Pacífico. Todos se encuentran en buen estado, según los primeros informes.

Abascal llama Juanma "Moruno" a Juanma Moreno

La presencia de calima vuelve a afectar a distintos puntos de España, durante estos días se concentra principalmente en las regiones del sur y sureste de la península. Comunidades como Andalucía registran los niveles más elevados de polvo en suspensión, con especial incidencia en provincias como Málaga, Granada y Almería.

Juan Carlos I

Juan Carlos I ha recibido este sábado el premio Especial del Jurado del Libro Político por "Reconciliación", la obra que relata sus casi 40 años de reinado.

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Antena 3 estrena 'Tu cara me suena' 2026: fecha, concursantes, jurado y claves del talent show líder de audiencia

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Sociedad

Noticias de hoy, domingo 7 de diciembre de 2025

Noticias de hoy, sábado 11 de abril de 2026

Preocupación entre los vecinos de Cantillana tras el aumento de robos y agresiones en la última semana

Preocupación entre los vecinos de Cantillana tras el aumento de robos y agresiones en la última semana

La Guardia Civil rescata a un deportista de wingfoil a la deriva en Cabo de Gata

Rescatan a un deportista de wingfoil que se encontraba a la deriva en la costa de Cabo de Gata

Bolas del bingo
Bilbao

Un joven de 23 años apuñala a otro tras pelearse en un bingo de Bilbao

Juzgados de Badajoz
JUICIO

Absuelto el hombre que abofeteó a su pareja para evitar que se tirara por un balcón

Dos investigados por abandonar cuatro cachorros de perro en un contenedor
SUCESO

Dos investigados por abandonar cuatro cachorros de perro en un contenedor de basura

Tres vecinos de la localidad rescataron los cuatro cachorros, que se encontraban en una bolsa de plástico cerrada, dentro de un contenedor de basura.

Imagen del incendio en Llimiana (Lleida) REMITIDA / HANDOUT por BOMBERS DE LA GENERALITAT Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 08/02/2026
SUCESO

Extinguido el incendio que ha dejado nueve heridos leves en una industria farmacéutica en Mollet

El incendio ha llevado a activar el plan de riesgos químicos PLASEQCAT y comenzó pasadas las cuatro de la madrugada en un reactor de etinol y etanol de la empresa Euromed.

Agentes de la Guardia Civil liberan a 80 personas que vivían en semi esclavitud

Agentes de la Guardia Civil liberan a 80 personas que vivían en semi esclavitud

Efemérides de hoy 11 de abril de 2026: ¿Qué pasó el 11 de abril?

Efemérides de hoy 11 de abril de 2026: ¿Qué pasó el 11 de abril?

Las impresionantes imágenes de un coche al cae una planta inferior en un túnel de Chamberí

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