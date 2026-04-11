Efemérides de hoy 11 de abril de 2026: ¿Qué pasó el 11 de abril?

El 11 de abril de 2008, José Luis Rodríguez Zapatero es investido presidente del Gobierno. El Congreso de los Diputados celebra la sesión decisiva de investidura que permite la formación de un nuevo Gobierno tras las elecciones generales de marzo de ese año ganadas por el PSOE al lograr 169 escaños. Tras no alcanzarse la mayoría absoluta en la primera votación, la Cámara procedió a una segunda votación, en la que bastaba la mayoría simple para otorgar la confianza parlamentaria al candidato propuesto. El resultado fue de 169 votos a favor, 158 en contra y 23 abstenciones. Con la investidura, José Luis Rodríguez Zapatero quedó oficialmente habilitado para afrontar un segundo mandato al frente del Gobierno de España.

Un 11 de abril, pero de 1713, se firma el Tratado de Utrecht en la ciudad neerlandesa, el primero de los tratados que pusieron fin a la Guerra de Sucesión Española, un conflicto que había enfrentado durante más de una década a las grandes potencias europeas por el equilibrio político del continente. La llamada Paz de Utrecht estableció como principio fundamental la ruptura definitiva de cualquier unión entre las coronas de España y Francia, evitando la formación de una gran potencia borbónica, y marcó un giro decisivo en el orden internacional: Inglaterra emergió como la gran beneficiada, al obtener ventajas territoriales y comerciales que impulsaron su expansión marítima y sentaron las bases de su futuro imperio colonial, mientras España veía reducirse su peso político y estratégico en Europa.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 11 de abril y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 11 de abril?

1814.- Napoleón abdica en Fontainebleau a favor de su hijo de tres años y posteriormente parte para el exilio en la isla de Elba.

1899.- España le cede Puerto Rico a Estados Unidos.

1905.- Albert Einstein publica su Teoría de la relatividad.

1919.- Creación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

1929.- Alemania niega asilo político a León Trotsky.

1957.- Inaugurado en Dubna (URSS) el mayor acelerador de partículas del mundo.

1963.- Se publica la encíclica 'Pacem in Terris', la última del papa Juan XXIII.

1983.- España consigue por primera vez el Oscar a la mejor película en lengua no inglesa con 'Volver a empezar', dirigida por José Luis Garci.

1985.- Apple despide a Steve Jobs, la empresa que había cofundado.

1999.- El golfista español José María Olazabal gana el Masters de Augusta.

2023.- Italia decreta el estado de emergencia migratoria durante seis meses.

¿Quién nació el 11 de abril?

1715.- Jacobo Rodríguez Pereira, español que estableció en Francia un método para enseñar a los sordomudos.

1755.- James Parkinson, médico británico.

1884.- León Felipe, poeta español.

1931.- José María Ruiz-Mateos, empresario español.

1974.- Alex Corretja, tenista español.

1981.- Alessandra Ambrosio, modelo brasileña.

1991.- Thiago Alcántara, futbolista español.

¿Quién murió el 11 de abril?

1865.- Antonio Alcalá Galiano, político y escritor español.

1987.- Primo Levi, escritor italiano.

1995.- Alfonso Grosso, escritor español.

2009.- Corin Tellado, escritora española.

2010.- Juan Manuel Gozalo, periodista español.

2012.- Ahmed Ben Bella, primer presidente de Argelia independiente.

2012.- Marisa Medina, locutora de televisión española.

¿Qué se celebra el 11 de abril?

Hoy, 11 de abril, se celebra el Día Mundial del Parkinson.

Horóscopo del 11 de abril

Los nacidos el 11 de abril pertenecen al signo del zodiaco Aries.

Santoral del 11 de abril

Hoy, 11 de abril, se celebran los santos Estanislao, Felipe, Barsanufio y Antipas.