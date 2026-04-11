Lotería Nacional
Lotería Nacional de la Asociación Española Contra el Cáncer AECC hoy sábado 11 de abril: Comprobar décimo del Sorteo Extraordinario, en directo
Sigue el Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional de la Asociación Española Contra el Cáncer de hoy en directo para comprobar si tu número puede tener premio en la lotería del sábado 11 de abril, que reparte 105 millones de euros.
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Los reintegros del sorteo de la Lotería Nacional de la AECC del 11 de abril son para los números acabados en 9, 5 y 1. ¡Al menos recuperas lo invertido!
PRIMER PREMIO DE LA LOTERÍA NACIONAL DE LA AECC
El primer premio del sorteo de la Asociación Española Contra el Cáncer hoy sábado 11 de abril, dotado de 1.500.000 euros a la serie, 150.000 euros el décimo, ha sido para el número 46439. También se reparten 99 premios de 750 euros a la serie a los números que coincidan con la centena del ganador y dos aproximaciones de 21.000 euros a la serie al número anterior y posterior al primer premio del sorteo.
SEGUNDO PREMIO LOTERÍA NACIONAL DE LA AECC
El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional de la AECC de hoy, dotado de 300.000 euros a la serie, 30.000 euros al décimo, ha sido para el número 46504.
TERCER PREMIO LOTERÍA NACIONAL DE LA AECC
El tercer premio del sorteo de Lotería Nacional de la AECC de hoy, dotado de 150.000 euros a la serie, 15.000 euros al décimo, ha sido para el número 78721.
DOCE EXTRACCIONES DE 5 CIFRAS
Los 12 números de 5 cifras premiados con 75.000 euros en el Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional de la AECC de hoy sábado 11 de abril son: 36443, 27366, 64677, 73538, 52613, 46309, 45377, 33518, 85899, 76804 y 43193. Si no has ganado, no desesperes, porque ¡empieza el reparto de los premios principales de la Lotería Nacional!
PREMIO A LAS 4 ÚLTIMAS CIFRAS
Las últimas 4 cifras agraciadas en la Lotería Nacional de la Asociación Española Contra el Cáncer de hoy son: 9039, 4263, 2125 y 3924. Los números premiados en el sorteo del sábado 11 de abril, se llevan 3.750 euros a la serie, 375 euros por décimo.
PREMIO A LAS 3 ÚLTIMAS CIFRAS
Los números premiados con 750 euros a la serie de la extracción de las 3 últimas cifras en el sorteo de hoy sábado 11 de abril de la Lotería Nacional de la AECC son: 018, 333, 071, 124, 525, 179, 219, 775, 408, 859 y 551
PREMIOS A LAS 2 ÚLTIMAS CIFRAS
Las últimas 2 cifras agraciadas en la Lotería Nacional de la AECC de hoy son 53, 91, 69, 37 y 60. El premio del sorteo de hoy sábado 11 de abril es de 300 euros a la serie, 30 euros por décimo.
SORTEO LOTERÍA NACIONAL DE LA AECC EN DIRECTO
¡Comienza el sorteo de la Asociación Española Contra el Cáncer! Sigue el sorteo en directo desde esta misma página para descubrir si has sido uno de los premiados hoy sábado 11 de abril. El sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado reparte 105 millones de euros en juego. Mantén actualizada esta misma página en tu navegador para seguir el sorteo de la Lotería Nacional de la AECC en directo.
COMPROBAR LOTERÍA NACIONAL DE LA AECC
Ya falta poco para que comience el sorteo de la Lotería Nacional de la AECC. Te recordamos que el primer premio es de 1.500.000 euros a la serie, el segundo premio ofrece 300.000 euros a la serie. Hoy se repartirán 3.755.500 premios de unos 105 millones de euros, correspondientes a un 70% de la emisión. ¡Muchas suerte a todos los participantes!
PREMIOS LOTERÍA NACIONAL DE LA AECC
En la Lotería Nacional de hoy se reparte el 70% de la emisión. Para poder participar solo hay que escoger un número de cinco cifras distintas comprendidas entre el 00000 y el 99999. Asimismo, el orden de extracción es el siguiente: extracción a las 2 últimas cifras, extracción a las 3 últimas cifras, extracción de las 4 cifras, doce premios de cinco cifras, tercer premio, segundo premio, primer premio y reintegros.
REINTEGROS LOTERÍA NACIONAL DE LA AECC
Aunque parezca un premio de consolación, ganar el reintegro de la Lotería Nacional de la Asociación Española Contra el Cáncer no es ninguna tontería, ¡al menos recuperas lo invertido! En el sorteo de hoy sábado 11 de abril se reparten 3 reintegros, uno de ellos a partir del primer premio.
PREMIOS POR APROXIMACIÓN DE LA LOTERÍA NACIONAL DE LA AECC
En la Lotería Nacional de la AECC, los que casi ganan también tienen premio. Con una unidad superior o inferior al número ganador, se puede ganar 2.100 euros ligados al primer premio.
PREMIOS DE 5 CIFRAS DE LA LOTERÍA NACIONAL DE LA AECC
El sorteo de la Lotería Nacional de la Asociación Española Contra el Cáncer reparte 12 premios para los acertantes de alguna de las 12 extracciones de 5 cifras. Los décimos ganadores de este premio en el sorteo de hoy sábado 11 de abril se llevan 7.500 euros al décimo.
PREMIOS A LAS ÚLTIMAS 4, 3 Y 2 CIFRAS DE LA LOTERÍA NACIONAL DE LA AECC
Los primeros premios que se conocerán de la Lotería Nacional de la Asociación Española Contra el Cáncer de hoy durante el sorteo serán las extracciones a 2, 3 y 4 cifras, dotadas de 300, 750 y 3.750 euros a la serie respectivamente.
SORTEO EXTRAORDINARIO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER (AECC)
¡Hoy es un día especial! Loterías y Apuestas del Estado difunde en el sorteo extraordinario de hoy, la labor social tan importante y especial que realiza la Asociación Española Contra el Cáncer. Este Sorteo es ya tradicional en el calendario de la Lotería Nacional, que tiene su origen en mayo de 1989, coincidiendo con el 'Año Europeo Contra el Cáncer'.
SORTEO LOTERÍA NACIONAL DE LA AECC EN DIRECTO
En 1 hora dará comienzo el sorteo de la Lotería Nacional de la AECC de hoy sábado 11 de abril. Desde aquí podrás consultar los números premiados para saber si has sido uno de los afortunados. Para seguir el sorteo de hoy en directo, mantén actualizada esta página.
TERCER PREMIO LOTERÍA NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER (AECC)
El tercer premio de Lotería Nacional en apoyo a la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) de hoy, sábado 11 de abril está dotado de 150.000 euros a la serie. Como en los anteriores, también se reparten premios por aproximación y premios a la centena del tercer premio, dotados de 6.225 euros y 750 euros respectivamente. ¡Hay muchas posibilidades de ganar!
SEGUNDO PREMIO LOTERÍA NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER (AECC)
El segundo premio del Sorteo Extraordinario de la AECC de Lotería Nacional hoy, sábado 11 de abril, está dotado de 300.000 euros a la serie. Además de este premio principal, también se reparten premios por aproximación al número anterior y posterior del segundo premio dotado de 12.000 euros y premios a la centena de 750 euros.
PRIMER PREMIO LOTERÍA NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER (AECC)
El primer premio del Sorteo Extraordinario de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) de la Lotería Nacional de España está dotado de 1.500.000 euros por serie. Te recordamos que para premios superiores a 40.000 euros, Hacienda retiene un 20%. Además, las 99 centenas que le corresponden al primer premio del sorteo como sus 2 aproximaciones están premiadas con 750 euros y 21.000 euros a la serie respectivamente.
PREMIOS DEL SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER (AECC)
En el sorteo de Lotería Nacional de hoy, sábado 11 de abril se reparten 3.755.500 premios. Los más deseados son el primer premio, dotado de 1,5 millones de euros, un segundo premio, de 300.000 euros y el tercer premio de 75.000 euros a la serie. Pero no son los únicos, ¡hay muchos más premios en el Sorteo Extraordinario de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC)!
PROBABILIDADES DE GANAR LA LOTERÍA NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER (AECC)
El sorteo extraordinario de la Asociación Española contra el Cáncer se lleva a cabo mediante el sistema de bombos múltiples. La emisión del sorteo de la Lotería Nacional consta de 10 series de 100.000 billetes, por lo que las probabilidades de ganar el primer premio del sorteo de hoy sábado es de 1 entre 100.000.
¿A QUÉ HORA ES EL SORTEO DE LA LOTERÍA NACIONAL?
El sorteo extraordinario de hoy de la Lotería Nacional de la AECC se celebra hoy sábado 11 de abril a partir de las 13:00 horas (horario peninsular). Podrás seguir el sorteo en directo en esta misma página para conocer todos los resultados y comprobar si eres uno de los premiados.
PREMIOS LOTERÍA NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER (AECC)
La emisión del Sorteo Extraordinario de la Asociación Española contra el Cáncer consta de diez series de 100.000 billetes cada una a 150 euros el billete, dividido en décimos de 15 euros. El total de la emisión asciende a 150.000.000 de euros. En total se distribuirá en premios el 70% de la emisión: 105 millones de euros.
LOTERÍA NACIONAL: SORTEO EXTRAORDINARIO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER (AECC)
¡Buenos días y bienvenidos a la retransmisión del Sorteo Extraordinario de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de la Lotería Nacional de hoy en directo! Saca tu décimo para comprobar si tu número se encuentra entre todos los premios que se van a repartir hoy en este sorteo extraordinario.
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