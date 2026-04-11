Lotería Nacional de la Asociación Española Contra el Cáncer AECC hoy sábado 11 de abril: Comprobar décimo del Sorteo Extraordinario, en directo

El primer premio del sorteo de la Asociación Española Contra el Cáncer hoy sábado 11 de abril, dotado de 1.500.000 euros a la serie, 150.000 euros el décimo, ha sido para el número 46439. También se reparten 99 premios de 750 euros a la serie a los números que coincidan con la centena del ganador y dos aproximaciones de 21.000 euros a la serie al número anterior y posterior al primer premio del sorteo.