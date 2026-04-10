Antena 3 estrena 'Tu cara me suena' 2026: fecha, concursantes, jurado y claves del talent show líder de audiencia

Antena 3 pone en marcha una nueva edición de 'Tu cara me suena', el talent show musical más visto de la televisión en España, que se estrenará el viernes 10 de abril a las 22:00 horas. El formato, producido por Atresmedia en colaboración con Gestmusic (Banijay Iberia), inicia así una temporada en la que nueve nuevos concursantes competirán por convertirse en el mejor imitador del programa.

El espacio estará nuevamente presentado por Manel Fuentes, consolidado como rostro del formato tras años de éxito continuado. La edición anterior cerró con datos sobresalientes, alcanzando un 21,7% de cuota de pantalla, más de 1,7 millones de espectadores de media y cerca de 4,7 millones de espectadores únicos, cifras que lo situaron como el programa semanal más visto de la televisión y líder indiscutible del prime time durante toda su emisión.

En esta nueva entrega, el casting reúne a perfiles muy diversos del panorama artístico y mediático: Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado. Todos ellos deberán enfrentarse cada semana a nuevos retos de imitación marcados por el pulsador, uno de los elementos icónicos del formato.

El jurado se mantiene sin cambios y estará compuesto por Àngel Llàcer, Chenoa, Lolita Flores y Florentino Fernández, quienes valorarán las actuaciones gala tras gala. El programa también podrá seguirse fuera de España a través de Antena 3 Internacional y la versión internacional de atresplayer, reforzando su dimensión global.

Desde su estreno en 2011, 'Tu cara me suena' se ha convertido en un fenómeno internacional, exportado a más de 40 países, incluidos mercados como Estados Unidos, China y distintos territorios de Europa, Asia y Latinoamérica. Su impacto ha sido tal que ha contribuido a relanzar o impulsar la carrera de numerosos artistas participantes.

La nueva temporada llega tras una duodécima edición histórica que logró sus mejores resultados en ocho años, destacando especialmente entre el público joven y familiar. Además, la gran final alcanzó un 25,1% de share, confirmando el excelente momento del formato.

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