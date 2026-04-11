Rescatan a un deportista de wingfoil que se encontraba a la deriva en la costa de Cabo de Gata

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería ha rescatado a un deportista de wingfoil que se encontraba a la deriva, incapaz de regresar a la orilla. El rescate se ha producido cuando el deportista estaba ya a 1,5 millas de la costa de Cabo de Gata (Almería).

La operación de salvamento se inició a las 17:00 horas del viernes, cuando el Centro de Mando y Coordinador de Servicios de la Guardia Civil de Almería (062) recibió una alerta. Inmediatamente, se movilizó a la patrullera Río Tietar, que procedió la búsqueda y localización del wingfoiler.

Tras rastrear la zona, la patrullera localizó al deportista y lo trasladó a la base del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil. La rápida actuación y localización del deportista fueron clave para evitar un desenlace fatal.

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