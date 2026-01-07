Consternación en Sandiás, Ourense, por la muerte de un joven en el incendio de la estación de esquí de Crans-Montana

Guillaume Dios era conocido en la pequeña aldea de Vilariño das Poldras, en Sandiás, como Guillermo. Era su localidad familiar, donde se crio, y a donde regresaba siempre que podía para visitar a su familia. Hoy, todos ellos, familiares y vecinos, lloran su fallecimiento con profunda tristeza y consternación. La noticia ha caído como un duro golpe en esta pequeña comunidad, donde todos se conocen y donde Guillermo dejó una huella imborrable.

Una muerte trágica en un incendio que ha conmocionado al mundo entero. El bar de la estación de esquí de Crans-Montana, en Suiza, ardió durante la fiesta de Año Nuevo provocando la muerte de 40 personas, entre ellas 20 menores de edad. Todos estos jóvenes habían acudido a la fiesta para celebrar por todo lo alto la llegada del nuevo año. Muchos no pudieron salir de allí con vida. Y lo que es todavía peor, algunos tardaron días en ser identificados, lo que ha prolongado el dolor y la angustia de numerosas familias. En muchas ocasiones familias que se encontraban a cientos de kilómetros de distancia, por ejemplo, en Ourense.

No descartan algún acto de conmemoración

Los poco más de 100 habitantes de Vilariño das Poldras, donde Guillermo vivió sus primeros años al cuidado de su abuela Bernardina, no salen de su asombro tras conocer la noticia. El joven llevaba ya muchos años viviendo en Suiza con su padre, que también nació en ese país, hijo de la emigración. Aun así, Guillermo acostumbraba a regresar siempre que tenía ocasión a la zona, donde, según ha asegurado su familia en algunas declaraciones, se sentía en casa y disfrutaba del contacto con sus raíces. Sus primeros años los pasó en el colegio del pueblo y mantenía fuertes vínculos con la zona.

Desde el ayuntamiento de Sandiás valoran la posibilidad de realizar algún acto conmemorativo u homenaje, aunque en primera instancia se reunirán con la abuela de Guillermo para transmitir el pésame de toda la corporación municipal y valorar conjuntamente las posibles iniciativas de recuerdo.

El bar no tenía inspecciones desde 2019

Las autoridades de Suiza confirmaron en los últimos días que el bar del resort de Crans-Montana en el que 40 personas perdieron la vida y otras 116 permanecen heridas, 83 de ellas hospitalizadas, no se había sometido a inspecciones de seguridad desde hacía más de cinco años. Esta información ha generado una fuerte polémica y ha reabierto el debate sobre los controles de seguridad en locales de ocio.

El alcalde de Crans-Montana, Nicolas Féraud, informó en sus declaraciones de que existían “fallas en los controles periódicos”, según recogió la prensa suiza, que también se hizo eco de sus condolencias y de su desconocimiento previo de esta situación que no tiene explicación posible.

Por su parte, la Fiscalía de París anunció que ha abierto una investigación para “apoyar a las familias francesas” afectadas por este suceso, colaborando en las investigaciones que llevan a cabo las autoridades suizas. Mientras tanto, en Sandiás, el dolor sigue muy presente y el recuerdo de Guillermo permanecerá en sus familiares y amigos.

