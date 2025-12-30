Noticias de hoy, martes 30 de diciembre de 2025

Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Consulta las últimas noticias en España hoy, martes 30 de diciembre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

El alud en Panticoca, Huesca, las maniobras militares de China y el ataque de EEUU a Venezuela , entre las noticias que marcan la jornada de hoy, martes 30 de diciembre de 2025.

Alud en Panticosa

La Guardia Civil ha rescatado los cadáveres de tres personas, dos hombres y una mujer, y a otra con hipotermia leve tras verse arrastradas por un alud mientras practicaban esquí de montaña en la zona del pico Tablato, en el municipio pirenaico de Panticosa (Huesca).

Maniobras militares de China

China ha elevado de forma significativa la presión militar sobre Taiwán con el inicio de unas maniobras de fuego real que simulan el bloqueo de la isla y que afectan de lleno a su espacio aéreo y marítimo. Los ejercicios, denominados 'Misión Justicia 2025', comenzaron este lunes y se concentran en cinco zonas estratégicas que rodean el territorio taiwanés.

Ataque de EEUU a Venezuela

La administración de Donald Trump ha abierto un nuevo frente en su política exterior con un incremento de la presión sobre Venezuela. El presidente de Estados Unidos ha anunciado la destrucción de una instalación dedicada a la fabricación de drogas en territorio venezolano, una acción que, según fuentes oficiales, supondría el primer ataque terrestre contra el país tras meses de tensiones diplomáticas.

De forma paralela, se ha registrado un nuevo ataque atribuido a Estados Unidos contra un buque supuestamente vinculado al narcotráfico. El incidente ha tenido lugar en el Pacífico Oriental y se ha saldado con la muerte de los dos tripulantes de la embarcación, según la información difundida hasta el momento.

