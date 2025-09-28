Detenido un hombre por seis robos a personas mayores en Barcelona y Tarragona

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 42 años acusado de al menos seis robos a personas mayores, de entre 75 y 92 años, cometidos en Barcelona y Tarragona.

Según la investigación, el hombre seleccionaba a víctimas de edad avanzada o con movilidad reducida, generalmente tras retirar dinero del banco o hacer compras, y las seguía hasta portales o aparcamientos.

El arrestado utilizaba el método conocido como "la siembra" (tirar monedas o llaves al suelo para distraer) antes de sustraer carteras, bolsas o efectos personales. Aunque actuaba sin violencia en un inicio, varios robos acabaron en forcejeos.

El detenido pasó a disposición judicial y posteriormente ingresó en prisión preventiva. La investigación sigue abierta.

