Incomunicados y al límite: vecinos de Cazalla de la Sierra, hartos de los continuos cortes de cobertura e Internet

En Cazalla de la Sierra, un municipio enclavado en la Sierra Norte de Sevilla, la desconexión digital se ha convertido en rutina. Desde hace meses, los vecinos sufren continuos cortes de telefonía móvil e internet que paralizan su día a día. Esta semana, buena parte del pueblo ha vuelto a quedarse sin cobertura, sin llamadas, sin datos y sin servicios básicos.

Luismi, vecino del municipio, trabaja desde casa como community manager. Lo que para muchos es una opción cómoda y flexible, para él es un quebradero de cabeza constante. "No puedo conectarme, pierdo reuniones y tengo que irme a la esquina del pueblo, donde a veces hay señal", cuenta frustrado a Antena 3 Noticias. "Esto no es vivir, es sobrevivir digitalmente".

Maribel, por su parte, regenta una pequeña tienda de alimentación. Asegura que ha tenido que cerrar algunos días porque el datáfono no funciona y muchos clientes no llevan efectivo. "He perdido muchas ventas y no me ha quedado más remedio que cerrar algunos días. ¿Cómo voy a mantener el negocio así?", lamenta.

Ellos son solo un ejemplo de todos los afectados, aunque los efectos colaterales van más allá: farmacias sin recetas electrónicas, personas mayores sin acceso a la teleasistencia y vecinos que, para enviar un simple mensaje, tienen que subir hasta una esquina concreta del pueblo donde aún hay algo de señal.

El Ayuntamiento, que ya ha denunciado la situación en varias ocasiones, califica la situación de "insostenible" y pide soluciones urgentes. Mientras tanto, en Cazalla, la paciencia se agota… y la cobertura, también.

