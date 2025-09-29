Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Sevilla

Incomunicados y al límite: vecinos de Cazalla de la Sierra, hartos de los continuos cortes de cobertura e Internet

Los vecinos denuncian estar incomunicados, sufriendo cortes de telefonía móvil e internet que paralizan su día a día.

Imagen de los vecinos de Cazalla de la Sierra, Sevilla.

Incomunicados y al límite: vecinos de Cazalla de la Sierra, hartos de los continuos cortes de cobertura e Internet | Antena 3 Andalucía

Publicidad

Marta Ojeda
Publicado:

En Cazalla de la Sierra, un municipio enclavado en la Sierra Norte de Sevilla, la desconexión digital se ha convertido en rutina. Desde hace meses, los vecinos sufren continuos cortes de telefonía móvil e internet que paralizan su día a día. Esta semana, buena parte del pueblo ha vuelto a quedarse sin cobertura, sin llamadas, sin datos y sin servicios básicos.

Luismi, vecino del municipio, trabaja desde casa como community manager. Lo que para muchos es una opción cómoda y flexible, para él es un quebradero de cabeza constante. "No puedo conectarme, pierdo reuniones y tengo que irme a la esquina del pueblo, donde a veces hay señal", cuenta frustrado a Antena 3 Noticias. "Esto no es vivir, es sobrevivir digitalmente".

Maribel, por su parte, regenta una pequeña tienda de alimentación. Asegura que ha tenido que cerrar algunos días porque el datáfono no funciona y muchos clientes no llevan efectivo. "He perdido muchas ventas y no me ha quedado más remedio que cerrar algunos días. ¿Cómo voy a mantener el negocio así?", lamenta.

Ellos son solo un ejemplo de todos los afectados, aunque los efectos colaterales van más allá: farmacias sin recetas electrónicas, personas mayores sin acceso a la teleasistencia y vecinos que, para enviar un simple mensaje, tienen que subir hasta una esquina concreta del pueblo donde aún hay algo de señal.

El Ayuntamiento, que ya ha denunciado la situación en varias ocasiones, califica la situación de "insostenible" y pide soluciones urgentes. Mientras tanto, en Cazalla, la paciencia se agota… y la cobertura, también.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Los mayores cada vez están más conectados, pero a su manera: "Ni TikTok ni TikTik tengo"

Los mayores cada vez están más conectados, pero a su manera: "Ni TikTok ni TikTik tengo"

Publicidad

Sociedad

Imagen de los vecinos de Cazalla de la Sierra, Sevilla.

Incomunicados y al límite: vecinos de Cazalla de la Sierra, hartos de los continuos cortes de cobertura e Internet

Noticias de hoy, martes 23 de septiembre de 2025

Noticias de hoy, lunes 29 de septiembre de 2025

Efemérides de hoy 29 de septiembre de 2025: ¿Qué pasó el 29 de septiembre?

Efemérides de hoy 29 de septiembre de 2025: ¿Qué pasó el 29 de septiembre?

Los mayores cada vez están más conectados, pero a su manera: "Ni TikTok ni TikTik tengo"
Brecha digital

Los mayores cada vez están más conectados, pero a su manera: "Ni TikTok ni TikTik tengo"

Los pueblos arrasados por la Dana se organizan ante el temor a nuevas inundaciones
Dana Valencia

Los pueblos arrasados por la Dana se organizan ante el temor a nuevas inundaciones

Robos ancianos Barcelona
Suceso

Detenido un hombre por seis robos a personas mayores en Barcelona y Tarragona

Empleaba el método de distracción conocido como "la siembra" para despistar a las víctimas y robarles.

Cables de electricidad que se pueden tocar
Peligro eléctrico

Con los cables al cuello: así viven los vecinos de Villestro, en Santiago de Compostela

Los residentes de Villestro, A Coruña, llevan meses denunciando que una empresa de telefonía ha colocado los cables demasiado bajos. Lo único que han conseguido con sus reclamaciones es que los eleven de una manera bastante chapucera: atándolos con cuerdas a otros cables más alto

Rescatados 118 migrantes en siete pateras este domingo en Baleares

Rescatados 118 migrantes en siete pateras este domingo en Baleares

Ponle Freno Santander

Récord de participación en la carrera Ponle Freno en Santander

Imagen del toro embolado en Jérica, Castellón.

Vídeo: Un toro embolado rompe una valla y se escapa al monte en un municipio de Catellón

Publicidad