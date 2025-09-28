Los mayores cada vez están más conectados, pero a su manera: "Ni TikTok ni TikTik tengo"

Lo primero que dicen es que con internet no se entienden: "Bastante torpes con estas cosas, muy torpes". Sin embargo, cuando se les pregunta un poco más, salen a la luz otras respuestas: "Para el banco y citas sanitarias, sí", "hago alguna videollamada", "el correo electrónico también, el ordenador también". Son parte de los 12,4 millones de españoles mayores de 55 años que ya están digitalizados, un 76% según la fundación MAPFRE.

La edad marca la diferencia

El uso no es igual en todas las franjas de edad. Mientras el 83,2% de los mayores de entre 55 y 64 años se conecta a diario, entre los que superan los 85 apenas lo hace un 11,4%. "La mayoría de los puntitos que hay aquí no sé ni para qué son", reconoce un usuario de más edad, lo que refleja la brecha generacional.

Banco online sí, redes sociales no tanto

Cada vez más mayores de 70 años usan la banca online (76%), compran por internet (64%) o incluso pagan con el móvil (31%). Pero cuando se trata de las redes sociales, la respuesta es otra: "Ni TikTok ni TikTik tengo", "tengo Instagram, pero de eso yo no uso".

Cerca de la mitad sabe cómo subir contenido, pero la mayoría reconoce que no es lo suyo: "No, no me interesa". Los mayores han demostrado ser capaces de adaptarse al entorno digital, aunque no siempre quieren o saben cómo explotar todo lo que ofrece. Manejan banca, citas médicas o videollamadas, pero las redes sociales apenas les atraen.

Este retrato demuestra que, pese a las reticencias iniciales, los sénior en España ya no están al margen de la digitalización, pero todavía hay que seguir reforzando la inclusión digital y las facilidades en el acceso a internet para los mayores.

Hablando en plata

Hablando en plata es la nueva web de Atresmedia dirigida a personas mayores de 55 años, que nace dentro de la iniciativa del Grupo con la que pretende revalorizar a dicho grupo de edad y que servirá como punto de encuentro y atenderá a los intereses del colectivo en sus diversos ámbitos.

