Rescatados 118 migrantes en siete pateras este domingo en Baleares

La Guardia Civil y Salvamento Marítimo han rescatado este domingo a un total de 118 migrantes en las Islas Baleares, todos ellos a bordo de siete pateras. Según ha informado la Delegación del Gobierno, cinco fueron interceptadas en aguas de Formentera, una en Cabrera y otra en Mallorca, informa EFE.

El primer rescate se produjo a las 8:50 horas de esta mañana, al localizar una patera con 11 personas de origen magrebí en la zona de Punta d'Estrips, en Formentera. Poco después, a las 10:15 horas, fueron rescatadas otras 18 personas en Cabrera, también de origen magrebí.

A las 10:28 horas, Guardia Civil y Salvamento Marítimo auxiliaron a 15 personas a 5,5 millas al sur de Formentera. Minutos después, a las 10:40, agentes del puesto de Santanyí rescataron a 22 migrantes de origen subsahariano en la cala des Moro, en el sur de Mallorca. El último rescate tuvo lugar pasadas las 14:00 horas: 18 personas fueron interceptadas a 16 millas al sur de Formentera.

Dos embarcaciones más de madrugada

Estas cinco operaciones de rescate se suman a las dos pateras rescatadas esta madrugada en Formentera: la primera, a las 2:47 horas, con 19 personas a bordo a unas tres millas del faro de la Mola; y la segunda, a las 4:20 horas, con 15 migrantes en la carretera des Caló (PM-820).

Con estas llegadas, en lo que va de año se han registrado 307 pateras en Baleares, con un total de 5.688 migrantes. En todo 2024 fueron 5.882 las personas que alcanzaron el archipiélago por mar, según datos del Ministerio del Interior.

