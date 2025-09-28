Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Récord de participación en la carrera Ponle Freno en Santander

El próximo domingo, 16 de noviembre, se celebrará en Madrid. Las suscripciones ya están abiertas.

Ponle Freno Santander

Ponle Freno | Antena 3

Tania Taboada
Publicado:

Esta mañana se ha celebrado la carrera Ponle Freno en Santander. Y ha batido récord. Más 1.200 de deportistas han corrido por las calles de la ciudad. Los fondos serán destinados a las víctimas de los accidentes de Tráfico.

En Madrid

El 16 de noviembre, la plataforma impulsada por Atresmedia, junto a Fundación AXA, volverá a convertir las calles de la capital en una marea humana de solidaridad por las víctimas de accidentes de tráfico.

De nuevo, el recorrido de la carrera de 10 Kilómetros será el único de todas las carreras de Madrid que pasará por la Puerta del Sol, emblemático punto de Ponle Freno y kilómetro 0 de nuestras carreteras.

Ponle Freno comienza así a entrenar para la gran cita en la capital de España, convertida ya en un símbolo de solidaridad ciudadana por las víctimas y los familiares que han sufrido un accidente de tráfico.

Un año más, la recaudación íntegra de las inscripciones se destinará a seguir apoyando a víctimas concretas para que puedan mejorar su calidad de vida, como las del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.

Desde su primera convocatoria de 2008, esta huella solidaria ha recaudado más de 3 millones de euros y ha contado con la participación de más de 350.000 corredores.

