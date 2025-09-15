Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Noticias hoy

Noticias de hoy, lunes 15 de septiembre de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, lunes 15 de septiembre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy

Noticias de hoy, lunes 15 de septiembre de 2025 | Antena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Actualizado:
Publicado:

Los incidentes en la Vuelta en Madrid, el caos en Barajas, o las declaraciones de la dueña del bar afectado en Puente de Vallecas, entre las noticias que marcan la jornada hoy, lunes 15 de septiembre de 2025.

Incidentes de la Vuelta

Etapa cancelada. Los manifestantes propalestinos obligan a suspender la última jornada de la Vuelta. Saltan las vallas, rompen el dispositivo de seguridad e invaden el recorrido. El centro de Madrid se convirtió en un campo de batalla. Hay 22 policías heridos y dos manifestantes detenidos. Las protestas ha durado hasta cerca de las diez de la noche.

Además, foto para la historia. Ceremonia improvisada en el parking de un hotel. Allí se han reunido algunos ciclistas para celebrar una entrega de premios clandestina. Han utilizado neveras como podio. Es la imagen del peor final de la historia de la Vuelta.

Caos en Barajas

Grandes aglomeraciones en el aeropuerto de Barajas. La huelga del personal de seguridad ha hecho que los pasajeros tuvieran que hacer colas de hasta hora y media para embarcar. Algunos han perdido el vuelo y muchos aviones han despegado con retraso. Aena pide disculpas pero esa huelga continúa hoy.

Explosión en Puente de Vallecas

En Antena 3 Noticias hablamos con Carmela Jauregui, la dueña del bar afectado quien, al igual que los vecinos, continúa conmocionada. Un día después, Carmela aseguraba encontrarse "en blanco" al no recordar lo ocurrido tan solo un día antes. Además, precisa que "lo único que recuerdo es un sonido muy fuerte, salí del almacén volando y vi a mi hija atrapada en escombros".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Jucil carga contra Pedro Sánchez por apoyar las protestas en La Vuelta y reclama responsabilidades por el "espectáculo bochornoso"

Altercados en la vuelta ciclista.

Publicidad

Sociedad

Ambulancia 061 de Galicia.

Muere un niño de dos años que podría haberse enredado con los tiradores de un estor en A Coruña

Pluma inyectora de insulina Ozempic para diabéticos

¿Por qué de la mitad de quienes toman fármacos adelgazantes los dejan al año? El coste y efectos secundarios tienen la respuesta

Foto de archivo de la administración de una vacuna

Comienza el juicio contra la enfermera que simuló vacunar a 404 menores en Vizcaya

Ejemplar del mosquito del Nilo
EXTREMADURA

Muere un hombre por fiebre del Nilo en Don Benito-Villanueva de la Serena, Extremadura

Imagen de archivo de una operación
Operación quirúrgica

Operan a una paciente y dejan una aguja dentro de su muñeca: tendrán que indemnizarle con 67.000 euros

Camión de bomberos de la provincia de Sevilla
Incendio

Muere una mujer de 58 años y resulta herido un joven de 28 en el incendio de una vivienda de Sevilla

El suceso, ocurrido en Cazalla de la Sierra, comenzó a las 4 horas de esta madrugada, momento en el que varios vecinos alertaron que salía humo de una vivienda.

Altercados en la vuelta ciclista.
Altercados

Jucil carga contra Pedro Sánchez por apoyar las protestas en La Vuelta y reclama responsabilidades por el "espectáculo bochornoso"

La asociación profesional de Justicia y Guardia Civil (Jucil) se suma a las críticas al Gobierno en su actuación frente a las protestas propalestinas en La Vuelta. Les parece "intolerable" que Sánchez muestre admiración por las protestas.

Noticias de hoy

Noticias de hoy, lunes 15 de septiembre de 2025

Dueña bar Vallecas

Carmela, la dueña del bar de Puente de Vallecas en el que hubo una explosión: "Salí del almacén volando y vi a mi hija atrapada en escombros"

Donald Trump jugando al golf en Escocia

Efemérides de hoy 15 de septiembre de 2025: ¿Qué pasó el 15 de septiembre?

Publicidad