Noticias de hoy, lunes 15 de septiembre de 2025

Los incidentes en la Vuelta en Madrid, el caos en Barajas, o las declaraciones de la dueña del bar afectado en Puente de Vallecas, entre las noticias que marcan la jornada hoy, lunes 15 de septiembre de 2025.

Incidentes de la Vuelta

Etapa cancelada. Los manifestantes propalestinos obligan a suspender la última jornada de la Vuelta. Saltan las vallas, rompen el dispositivo de seguridad e invaden el recorrido. El centro de Madrid se convirtió en un campo de batalla. Hay 22 policías heridos y dos manifestantes detenidos. Las protestas ha durado hasta cerca de las diez de la noche.

Además, foto para la historia. Ceremonia improvisada en el parking de un hotel. Allí se han reunido algunos ciclistas para celebrar una entrega de premios clandestina. Han utilizado neveras como podio. Es la imagen del peor final de la historia de la Vuelta.

Caos en Barajas

Grandes aglomeraciones en el aeropuerto de Barajas. La huelga del personal de seguridad ha hecho que los pasajeros tuvieran que hacer colas de hasta hora y media para embarcar. Algunos han perdido el vuelo y muchos aviones han despegado con retraso. Aena pide disculpas pero esa huelga continúa hoy.

Explosión en Puente de Vallecas

En Antena 3 Noticias hablamos con Carmela Jauregui, la dueña del bar afectado quien, al igual que los vecinos, continúa conmocionada. Un día después, Carmela aseguraba encontrarse "en blanco" al no recordar lo ocurrido tan solo un día antes. Además, precisa que "lo único que recuerdo es un sonido muy fuerte, salí del almacén volando y vi a mi hija atrapada en escombros".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.