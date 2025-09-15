Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Jucil carga contra Pedro Sánchez por apoyar las protestas en La Vuelta y reclama responsabilidades por el "espectáculo bochornoso"

La asociación profesional de Justicia y Guardia Civil (Jucil) se suma a las críticas al Gobierno en su actuación frente a las protestas propalestinas en La Vuelta. Les parece "intolerable" que Sánchez muestre admiración por las protestas.

Laura Simón
Publicado:

Jucil, la asociación profesional de Justicia y Guardia Civil se ha sumado a las muestras de apoyo a las fuerzas del orden por su actuación en las protestas propalestinas en la Vuelta a España, cuya final en Madrid fue cancelada este domingo por la protesta de manifestantes propalestinos.

La agrupación ha manifestado todo su apoyo a los compañeros de la Guardia Civil y Policía Nacional que han protegido a los ciclistas y califican de "fracaso estrepitoso" el dispositivo de seguridad montado por el ministerio del Interior para el final de La Vuelta. Añaden además que les parece "intolerable" que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez muestre admiración por las protestas.

"Reclamamos responsabilidades por el espectáculo bochornoso"

Esta postura se une a la de la Unión Federal de Policía (UFP). El colectivo reclama responsabilidades políticas por el "espectáculo bochornoso" ocurrido en la Vuelta a España,

"Denunciamos con firmeza que esta violencia no habría llegado tan lejos sin el amparo y el aliento de políticos irresponsables, que han convertido la protesta en un campo de batalla, poniendo en riesgo a deportistas, ciudadanos, trabajadores y a los propios agentes", afirma la UFP en un comunicado.

El sindicato policial ha asegurado que la Policía cumplió con su deber "frente a la violencia organizada", mientras que "otros eligieron mirar hacia otro lado o incluso alentarla". "Hoy los agentes evitaron una tragedia; mañana es imprescindible que quienes gobiernan asuman su responsabilidad", ha subrayado la UFP.

El Gobierno cifra los manifestantes en más de 100.000 personas

El delegado de Gobierno de Madrid, Francisco Martín, ha cifrado en 100.000 los manifestantes propalestinos que salieron este domingo a las calles de la capital en las protestas contra Israel que obligaron a cancelar el final de la Vuelta Ciclista a España.

Martín ha asegurado que la manifestación propalestina que ha paralizado La Vuelta ciclista en la capital ha sido "pacífica" y el pueblo de Madrid ha enviado "al mundo un inmenso mensaje de solidaridad, humanidad y empatía con el sufrimiento del pueblo palestino".

Martín ha defendido que el dispositivo policial ha sido "extraordinario" y ha velado por la seguridad de los participantes en el evento y también de "quienes legítimamente han decidido salir a las calles a protestar, a pedir que acabe el genocidio y que acabe la barbarie"; que ha contabilizado en 100.000 personas.

