Tres heridos, uno de ellos grave, tras la explosión de un cohete en una procesión en Almadén de la Plata, Sevilla

La salida procesional del Santísimo Cristo del Crucero, que tenía lugar durante la noche en la localidad de Almadén de la Plata, se ha visto truncada tras la explosión descontrolada del material pirotécnico que estaba siendo transportado.

Este incidente ha provocado que tres personas hayan resultado heridas, una de ellas grave, tras explotar un cohete en la noche de hoy en la localidad sevillana de Almadén de la Plata, tal y como ha detallado el servicio de Emergencias 112 de Andalucía.

El teléfono 112 recibió alrededor de las 22:20 horas la primera de las múltiples llamadas que alertaban del suceso en el que indicaban que varias personas habían resultado heridas después de que un cohete explotase durante la procesión en la Plaza de la Iglesia. Precisamente, esa explosión se desencadenó tras la salida del Cristo del Crucero, que es el patrón de la localidad de Almadén.

Según las primeras informaciones y testigos presenciales, el cohetero encargado del dispositivo pirotécnico resultó herido grave al estallarle de forma repentina e incontrolada todos los artículos pirotécnicos que transportaba en un carro.

Tras este aviso, se activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil y a Protección Civil de Almadén.

Asimismo, los servicios sanitarios de la Junta movilizaron hasta tres UVI móviles y otras dos ambulancias convencionales. Una vez llegaron hasta el lugar de los hechos, trasladaron a los heridos al centro de salud municipal para atenderlos.

Tal y como han detallado varias fuentes sanitarias, al menos tres personas tuvieron que ser evacuadas al hospital Virgen Macarena. Entre esos afectados, hay un herido grave que cuenta con quemaduras.

"Ha sido como una bomba"

Un miembro de la Agrupación Musical Nuestra Señora de la Encarnación relató que "tocaron el himno, tiraron el primer cohete y seguidamente, ha sido como una bomba. Por la explosión tan gorda, la gente se ha asustado mucho y los costaleros han salido de debajo del paso". Tal y como ha detallado el miembro de la agrupación musical al Diario de Sevilla, "se han roto cristales de muchos coches y las ventanas de las casas cercanas debido a la onda".

La hermandad ha expresado su apoyo a los afectados

Por otro lado, la hermandad ha expresado su apoyo y solidaridad a los afectados a través de un comunicado. De la misma manera, desde la hermandad han deseado una pronta recuperación a los heridos y a sus familiares tras lo ocurrido.

Tampoco ha dudado en agradecer al Cristo del Crucero por "poner su mano y evitar con un milagro que, dentro de lo sucedido, no haya que evitar males mayores".

Por último, la corporación ha agradecido la labor y el esfuerzo de los servicios de emergencias y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

