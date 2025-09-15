Muere una mujer de 58 años y resulta herido un joven de 28 en el incendio de una vivienda de Sevilla

Nuevo incendio en Andalucía. Esta vez en una vivienda de Cazalla de la Sierra (Sevilla). El fuego fue alertado alrededor de las 04:00 horas de esta madrugada, cuando unos vecinos de la zona vieron salir humo de una casa ubicada en la calle Juan de Lora, alertando así al servicio de emergencias 112.

El incendio se ha cobrado la vida de una mujer de 58 años y ha dejado herido a un joven de 28, que según informa el Centro de Emergencias Sanitarias 061, se encuentra hospitalizado en Constantina, en el Hospital Sierra Norte. Al parecer, el joven habría sufrido distintas heridas durante el siniestro y las autoridades ya investigan el origen que lo ha producido.

Un año marcado por los incendios

Este suceso, lamentablemente nos recuerda la situación vivienda este verano, ya que sin duda 2025 será recordado por muchas cosas, pero principalmente por ser el año con más oleadas de incendios en gran parte de la historia de nuestro país.

Hasta principios de agosto parecíaun verano corriente como cualquier otro, pero las últimas semanas del verano, condicionadas por un calor extremo y duradero, hicieron que España ardiera como nunca. Los incendios forestales quemaron un total de 343.862 hectáreas, más que ningún otro año de la serie histórica del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), cuyos se remontan a 2006.

Por ello, se debe recordar la labor de todos los efectivos y ciudadanos que arriesgaron sus vidas por salvar sus viviendas, los bosques y su hogar.

