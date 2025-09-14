Noticias de hoy, domingo 14 de septiembre de 2025

Las protestas por Palestina durante la Vuelta ciclista, el ambiente preelectoral, el misil ruso de crucero hipersónico y el fallecido por la explosión en Vallecas, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, domingo 14 de septiembre.

Madrid se blinda por las protestas contra Israel

Madrid se blinda ante las protestas contra la ofensiva de Israel en Gaza convocadas para esta tarde en la última etapa de la vuelta ciclista. Ayer llegaron a interrumpir el paso del pelotón, algo que la comunidad denunciará por considerarlas actos violentos. Hoy, con la llegada a la capital, se espera mayor presencia de manifestantes. Por ello, se ha organizado un despliegue de más de 2.300 agentes entre Guardia Civil, Policía Nacional y Local.

Ambiente preelectoral en el nuevo curso político

Se acercan las citas electorales en Castilla y León (febrero) y Andalucía (mayo o junio). Con la campaña ya en el aire, Pedro Sánchez ha participado en un acto en Málaga junto a María Jesús Montero, con 4.000 asistentes, donde ha anunciado que el Gobierno retirará 53.000 viviendas del alquiler turístico para destinarlas a alquiler de larga duración. Mientras, en Ciudad Real, Alberto Núñez Feijóo apelaba al voto del campo y ha recordado los casos de corrupción que afectan al presidente.

Rusia prueba su misil hipersónico

Rusia ha anunciado haber lanzado un misil de crucero hipersónico contra un objetivo en el mar de Barents, en el océano Ártico entre Rusia y Noruega. El lanzamiento se produce en el marco de las maniobras militares realizadas conjuntamente con Bielorrusia en un momento de grandes tensiones por la invasión rusa de Ucrania y la reciente interceptación de drones rusos en el espacio aéreo de otros países, como Polonia y Rumanía.

Un fallecido bajo los escombros de la explosión en Vallecas

Este sábado, una explosión en el bar 'Mis Tesoros' de Vallecas, en Madrid, dejó un muerto y 25 heridos este sábado, cinco de ellos de gravedad, después de que la detonación afectara a un edificio de viviendas ubicadas encima del local. El fallecido, fue localizado por los bomberos de Madrid. Se trata de un vecino que había quedado atrapado en el sótano del edificio donde se produjo la explosión en el Puente de Vallecas.

Estudiantes renuncian a sus estudios por no tener piso

La falta de vivienda y su alto precio provoca que algunos estudiantes renuncien a su plaza en la universidad. El alquiler de habitaciones ha subido en el último año entorno a un 7%. Compartir vivienda cuesta un 55% más que hace 3 años. A ese incremento anual se añade otra dificultad: la gran demanda de estudiantes buscando alojamiento. Pero es casi la única salida para los estudiantes universitarios y posgrados que llegan a ciudades como Madrid o Barcelona donde los precios ya superan los 600 euros por un dormitorio.

El Gobierno anuncia la retirada de pisos turísticos

El Gobierno ha anunciado una nueva medida con la que pretende atajar el problema de la vivienda. A lo largo de su discurso durante al acto celebrado en Málaga este sábado, Sánchez ha anunciado que se va a revocar de las plataformas digitales 53.000 pisos turísticos que son ilegales, con el objetivo de que se conviertan en vivienda de alquiler habitual.

Vecinos en alerta por la presencia de okupas en Valencia

En los balcones de numerosas localidades españolas comienzan a verse carteles pidiendo leyes anti ocupaciones. Los vecinos se sienten inseguros y exigen que les protejan frente a los okupas. En Tavernes de la Valldigna, en Valencia, los okupas se han metido en casa de una señora que desde la impotencia pide ayuda. Los propietarios de la zona están atemorizados porque se sienten desprotegidos ante la justicia.

Largas colas en el control de equipajes de Barajas

Cientos de pasajeros abarrotan los accesos a los controles de seguridad de la T4, con esperas de hasta 95 minutos. El motivo se debe a la huelga de los vigilantes de seguridad, que reclaman mejoras en sus condiciones laborales. El colectivo denuncia la desorbitada carga de trabajo en el que es el principal aeropuerto español y puerta europea de entrada con Latinoamérica.

Capturan especies exóticas abandonadas en nuestros ríos

La Patrulla Fauna de Madrid acude a los ríos y lagos de la comunidad durante todo el año para diferenciar los peces exóticos de los autóctonos. También se encargan de rescatar a aquellos peces que se quedan atrapados en los ríos en caso de sequía.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.