Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Explosión

Carmela, la dueña del bar de Puente de Vallecas en el que hubo una explosión: "Salí del almacén volando y vi a mi hija atrapada en escombros"

La mujer sigue conmocionada debido a la dureza de los hechos.

Dueña bar Vallecas

La dueña del bar en el que se registró al explosión en Vallecas | Antena 3 Noticias

Publicidad

Ángela Clemente
Publicado:

El bar 'Mis Tesoros' de Puente de Vallecas vivía una jornada más el sábado cuando trabajadores y clientes se vieron sorprendidos por una fatídica explosión, que ha dejado un muerto, un herido con lesiones "muy graves", otro grave, tres potencialmente graves y 20 con lesiones leves. La Policía Municipal se ha hecho cargo de la investigación. Los bomberos encontraron en el sótano del local afectado el cuerpo sin vida del fallecido, un hombre de 52 años.

En Antena 3 Noticias hablamos con Carmela Jauregui, la dueña del bar afectado quien, al igual que los vecinos, continúa conmocionada. Un día después, Carmela aseguraba encontrarse "en blanco" al no recordar lo ocurrido tan solo un día antes. Además, precisa que "lo único que recuerdo es un sonido muy fuerte, salí del almacén volando y vi a mi hija atrapada en escombros".

El inmueble ha quedado "inestable"

Una vez se desalojóa los heridos y se llevó a cabo de desescombro, el Servicio de Control Estructural de la Edificación del Ayuntamiento de Madrid se ha hecho cargo del edificio, puesto que ha quedado "inestable", explicaba Carlos Marín, jefe de bomberos ayuntamiento de Madrid.

Los vecinos de nueve viviendas han tenido que ser realojados, "al menos durante algunos días", debido al daño en la estructura, que ha sufrido "importantes afecciones al forjado entre la planta cero y la planta primera".

Un fallecido

En cuanto a los heridos, el más grave se encuentra hospitalizado en el Hospital La Paz con "lesiones muy graves".

Tras conocerse la muerte del hombre de 52 años que estaba en el sótano del local afectado, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, trasladaba sus condolencias y apoyo a la familia de la víctima. "Lamentablemente, confirmamos el fallecimiento de una persona en la explosión de la calle Manuel Maroto. Mis condolencias y apoyo a su familia, y el deseo de una pronta recuperación a los heridos. Mi reconocimiento a Samur PC, SUMMA 112, Bomberos de Madrid y Policía Municipal por su trabajo durante la noche", publicaba Almeida.

La líder municipal socialista, Reyes Maroto, también lamentaba este fallecimiento y trasladaba sus "condolencias y cariño a los familiares y amigos". "Espero que el resto de heridos tengan una pronta recuperación. Gracias a los equipos de seguridad y emergencias por vuestra gran labor", añadía.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Efemérides de hoy 15 de septiembre de 2025: ¿Qué pasó el 15 de septiembre?

Donald Trump jugando al golf en Escocia

Publicidad

Sociedad

Ambulancia 061 de Galicia.

Muere un niño de dos años que podría haberse enredado con los tiradores de un estor en A Coruña

Pluma inyectora de insulina Ozempic para diabéticos

¿Por qué de la mitad de quienes toman fármacos adelgazantes los dejan al año? El coste y efectos secundarios tienen la respuesta

Foto de archivo de la administración de una vacuna

Comienza el juicio contra la enfermera que simuló vacunar a 404 menores en Vizcaya

Ejemplar del mosquito del Nilo
EXTREMADURA

Muere un hombre por fiebre del Nilo en Don Benito-Villanueva de la Serena, Extremadura

Imagen de archivo de una operación
Operación quirúrgica

Operan a una paciente y dejan una aguja dentro de su muñeca: tendrán que indemnizarle con 67.000 euros

Camión de bomberos de la provincia de Sevilla
Incendio

Muere una mujer de 58 años y resulta herido un joven de 28 en el incendio de una vivienda de Sevilla

El suceso, ocurrido en Cazalla de la Sierra, comenzó a las 4 horas de esta madrugada, momento en el que varios vecinos alertaron que salía humo de una vivienda.

Altercados en la vuelta ciclista.
Altercados

Jucil carga contra Pedro Sánchez por apoyar las protestas en La Vuelta y reclama responsabilidades por el "espectáculo bochornoso"

La asociación profesional de Justicia y Guardia Civil (Jucil) se suma a las críticas al Gobierno en su actuación frente a las protestas propalestinas en La Vuelta. Les parece "intolerable" que Sánchez muestre admiración por las protestas.

Noticias de hoy

Noticias de hoy, lunes 15 de septiembre de 2025

Dueña bar Vallecas

Carmela, la dueña del bar de Puente de Vallecas en el que hubo una explosión: "Salí del almacén volando y vi a mi hija atrapada en escombros"

Donald Trump jugando al golf en Escocia

Efemérides de hoy 15 de septiembre de 2025: ¿Qué pasó el 15 de septiembre?

Publicidad