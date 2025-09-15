Carmela, la dueña del bar de Puente de Vallecas en el que hubo una explosión: "Salí del almacén volando y vi a mi hija atrapada en escombros"

El bar 'Mis Tesoros' de Puente de Vallecas vivía una jornada más el sábado cuando trabajadores y clientes se vieron sorprendidos por una fatídica explosión, que ha dejado un muerto, un herido con lesiones "muy graves", otro grave, tres potencialmente graves y 20 con lesiones leves. La Policía Municipal se ha hecho cargo de la investigación. Los bomberos encontraron en el sótano del local afectado el cuerpo sin vida del fallecido, un hombre de 52 años.

En Antena 3 Noticias hablamos con Carmela Jauregui, la dueña del bar afectado quien, al igual que los vecinos, continúa conmocionada. Un día después, Carmela aseguraba encontrarse "en blanco" al no recordar lo ocurrido tan solo un día antes. Además, precisa que "lo único que recuerdo es un sonido muy fuerte, salí del almacén volando y vi a mi hija atrapada en escombros".

El inmueble ha quedado "inestable"

Una vez se desalojóa los heridos y se llevó a cabo de desescombro, el Servicio de Control Estructural de la Edificación del Ayuntamiento de Madrid se ha hecho cargo del edificio, puesto que ha quedado "inestable", explicaba Carlos Marín, jefe de bomberos ayuntamiento de Madrid.

Los vecinos de nueve viviendas han tenido que ser realojados, "al menos durante algunos días", debido al daño en la estructura, que ha sufrido "importantes afecciones al forjado entre la planta cero y la planta primera".

Un fallecido

En cuanto a los heridos, el más grave se encuentra hospitalizado en el Hospital La Paz con "lesiones muy graves".

Tras conocerse la muerte del hombre de 52 años que estaba en el sótano del local afectado, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, trasladaba sus condolencias y apoyo a la familia de la víctima. "Lamentablemente, confirmamos el fallecimiento de una persona en la explosión de la calle Manuel Maroto. Mis condolencias y apoyo a su familia, y el deseo de una pronta recuperación a los heridos. Mi reconocimiento a Samur PC, SUMMA 112, Bomberos de Madrid y Policía Municipal por su trabajo durante la noche", publicaba Almeida.

La líder municipal socialista, Reyes Maroto, también lamentaba este fallecimiento y trasladaba sus "condolencias y cariño a los familiares y amigos". "Espero que el resto de heridos tengan una pronta recuperación. Gracias a los equipos de seguridad y emergencias por vuestra gran labor", añadía.

