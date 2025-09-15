Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Efemérides de hoy 15 de septiembre de 2025: ¿Qué pasó el 15 de septiembre?

Consulta las efemérides de hoy 15 de septiembre de 2025 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Donald Trump jugando al golf en Escocia

Efemérides de hoy 15 de septiembre de 2025: Intento de atentado contra Donald Trump | EFE

Mamen Rodríguez
El 15 de septiembre de 2024 un hombre intenta atentar contra Donald Trump, candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, mientras este se encontraba jugando al golf en West Palm Beach (Florida).

Los agentes del FBI abrieron fuego cuando observaron que alguien apuntaba con un rifle al campo de golf. El sospechoso huyó, pero fue detenido posteriormente por la policía. Se trataba de Ryan Wesley Routh, un hombre de 58 años con antecedentes penales y defensor de Ucrania en la guerra con Rusia. Los agentes hallaron su mochila y su rifle sobre una alambrada.

Este fue el segundo atentado contra Donald Trump durante la campaña electoral de las Elecciones Presidenciales de 2024. Aunque en esta ocasión salió ileso, el actual presidente de Estados Unidos resultó herido de bala en un mitin en Butler (Pensilvania) el 13 de julio.

Un 15 de septiembre, pero de 1890, la Alhambra de Granada sufre el incendio más grave de su historia. La gran damnificada de este fuego fue la Sala de la Barca, que quedó totalmente destruida. El Patio de los Arrayanes también sufrió daños.

¿Qué pasó el 15 de septiembre?

1885.- Constantin Fahlberg, químico ruso, patenta la sacarina.

1932.- Niceto Alcalá Zamora, presidente de la II República Española, aprueba el Estatuto de Autonomía de Cataluña.

1954.- El Congreso Nacional Popular de China aprueba una nueva Constitución y nombran a Mao Tse Tung como jefe del Estado.

1958.- España ingresa en el Banco Mundial y en el Fondo Monetario Internacional.

1997.- Larry Page and Sergey Brin registran el dominio www.Google.com.

2003.- La Unión Europea incluye al grupo palestino Hamás en su lista de organizaciones terroristas.

2008.- Quiebra el banco de inversiones estadounidense Lehman Brothers y desencadena la mayor crisis financiera mundial desde 1929.

2019.- Mundial de Baloncesto de China: España gana la medalla de oro por segunda vez en su historia tras ganar en la final a Argentina.

2022.- Roger Federer, tenista suizo, anuncia su retirada.

¿Quién nació el 15 de septiembre?

1890.- Agatha Christie, escritora británica.

1894.- Jean Renoir, cineasta francés.

1904.- Humberto II de Italia, último rey de Italia.

1937.- Fernando de la Rúa, expresidente de Argentina.

1945.- Carmen Maura, actriz.

1947.- Eusebio Poncela, actor español.

1951.- Federico Jiménez Losantos, periodista.

1972.- Letizia Ortiz Rocasolano, Reina de España.

1984.- Harry, hijo del rey Carlos III de Inglaterra y Diana de Gales.

¿Quién murió el 15 de septiembre?

1973.- Gustavo VI, rey de Suecia.

2007.- Colin McRae, piloto de rally escocés.

2008.- Richard Wright, músico británico fundador del grupo “Pink Floyd”.

2018.- Kirin Kiki, actriz japonesa.

2020.- Moussa Traoré, exdictador de Mali.

2022.- Joaquín Rodríguez Gran, “Dodot”, humorista gráfico.

¿Qué se celebra el 15 de septiembre?

Hoy, 15 de septiembre, se celebra el Día Internacional de la Democracia y el Día Mundial del Linfoma.

Horóscopo del 15 de septiembre

Los nacidos el 15 de septiembre pertenecen al signo del zodiaco Virgo.

Santoral del 15 de septiembre

Hoy, 15 de septiembre, se celebran los santos Los Dolores Gloriosos de Nuestra Señora; santos Nicomedes y Teodoro; Nuestra Señora del Camino.

