Noticias de hoy, lunes 13 de abril de 2026

La UE respira aliviada con la derrota de Viktor Orbán en Hungría. Estas son las principales noticias de este lunes 13 de abril.

Péter Magyar desbanca a Viktor Orbán

Hungría dice adiós a la hegemonía de la que gozó Orbán durante 16 años y se acerca a Europa. Derrota sin paliativos y revés también para Putin y Trump que habían convertido a Hungría en su caballo de Troya. Péter Magyar arrasa en las urnas.

Trump amenaza con un bloqueo total al comercio iraní

Donald Trump anuncia que este lunes bloqueará la entrada y salida de buques que salgan o se dirijan a Irán. Un bloqueo total al comercio iraní. Es la nueva estrategia de Estados Unidos que asegurará el paso de los barcos de sus aliados en el Golfo.

Escalada de tensión entre España e Israel

Escalada de tensiones entre Israel y España tras la quema de un muñeco que representaba al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en las fiestas de El Burgo (Málaga). Esto ha provocado que Israel haya convocado a la encargada de negocios española para recibir una reprimenda.

Sánchez pide a China que se abra a Europa

El primer acto oficial de Pedro Sánchez en China ha sido la visita a la Universidad de Tsinghua, una de las más prestigiosas del país asiático. Allí, el presidente español ha pedido a China que ayude más a un sistema multilateral estable en el que se cumpla el derecho internacional y cesen las guerras como las de Irán, Ucrania, Líbano, Gaza o Cisjordania.