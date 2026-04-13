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Noticias de hoy, lunes 13 de abril de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, lunes 13 de abril de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

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Noticias de hoy, lunes 13 de abril de 2026 | Antena 3 Noticias

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La UE respira aliviada con la derrota de Viktor Orbán en Hungría. Estas son las principales noticias de este lunes 13 de abril.

Péter Magyar desbanca a Viktor Orbán

Hungría dice adiós a la hegemonía de la que gozó Orbán durante 16 años y se acerca a Europa. Derrota sin paliativos y revés también para Putin y Trump que habían convertido a Hungría en su caballo de Troya. Péter Magyar arrasa en las urnas.

Trump amenaza con un bloqueo total al comercio iraní

Donald Trump anuncia que este lunes bloqueará la entrada y salida de buques que salgan o se dirijan a Irán. Un bloqueo total al comercio iraní. Es la nueva estrategia de Estados Unidos que asegurará el paso de los barcos de sus aliados en el Golfo.

Escalada de tensión entre España e Israel

Escalada de tensiones entre Israel y España tras la quema de un muñeco que representaba al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en las fiestas de El Burgo (Málaga). Esto ha provocado que Israel haya convocado a la encargada de negocios española para recibir una reprimenda.

Sánchez pide a China que se abra a Europa

El primer acto oficial de Pedro Sánchez en China ha sido la visita a la Universidad de Tsinghua, una de las más prestigiosas del país asiático. Allí, el presidente español ha pedido a China que ayude más a un sistema multilateral estable en el que se cumpla el derecho internacional y cesen las guerras como las de Irán, Ucrania, Líbano, Gaza o Cisjordania.

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Efemérides de hoy 13 de abril de 2026: ¿Qué pasó el 13 de abril?

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Sociedad

Muere el niño de 9 años atropellado el pasado viernes en Triana

Muere un niño de 9 años atropellado el pasado viernes en Triana, Sevilla

Se busca a Esther López, la joven desaparecida en Traspinedo

Bajo una trampilla debajo de las camas, así encontraron el zulo del caso Traspinedo

Agentes de la Policía Nacional en Valencia

Detenido un hombre en Córdoba después de, presuntamente, matar a una mujer y atrincherarse en su vivienda

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Noticias de hoy, lunes 13 de abril de 2026

Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra
Lleida

Muere tras precipitarse de un tercer piso en lo que "podría" ser una pelea con compañeros de piso en Lleida

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El Día Internacional del Beso

Día Internacional del Beso: qué ocurre en tu cuerpo cuando besas y por qué es tan importante

Cada 13 de abril se celebra el Día Internacional del Beso. Una Conmemoración que sirve para rendir homenaje a una de las manifestaciones de afecto más grande entre seres humanos.

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El boom de las golosinas entre adultos: una tendencia que nunca pasa de moda

Cada vez más adultos consumen golosinas impulsados por la nostalgia y los recuerdos de su infancia.

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Imagen de archivo de Esther López

Encuentran un zulo en la casa del principal sospechoso del caso Traspinedo

Crimen de Villanueva de la Cañada

Ingresa en prisión el detenido por matar al niño de 11 años en un centro cultural de Villanueva de la Cañada

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