Loterías y Apuestas del Estado

Dónde han caído los premios de la Bonoloto, el Gordo de la Primitiva y la ONCE de hoy, domingo 10 de agosto

Consulta los números premiados en los sorteos de la ONCE, Bonoloto y el Gordo de la Primitiva este domingo 10 de agosto y dónde han sido validados.

Imagen de archivo de una administración de Loterías y Apuestas del Estado.Getty

Antena 3 Noticias
Publicado:

Este domingo 10 de agosto de 2025 se han celebrado los sorteos de la ONCE, Bonoloto y el Gordo de la Primitiva. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy, domingo 10 de agosto de 2025 con un bote de 4.100.000 euros ha agraciado al número 02, 05, 15, 25, 28 y 43, siendo el número complementario el 4 y el reintegro el 6.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 1.300.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 2 de GIRONA, situada en Ultònia, 14-Bajos 5.

Primitiva

Los números premiados en el sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 10 de agosto de 2025 han sido los siguientes: 06 25 28 34 51. Su número Clave ha sido el 09.

De Primera Categoría (5+1) no existen boletos acertantes, por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el sorteo de del próximo domingo, un único acertante podría ganar 9.800.000,00 euros.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5+0), el importe destinado a premios de dicha Categoría pasa a incrementar el destinado a la Categoría inmediata inferior (4+1).

ONCE

El premio del sueldazo de la ONCE de hoy domingo, 10 de agosto de 2025 ha sido para el número 52342 de la serie 040. También se han repartido cuatro premios adicionales que han caído en los siguientes números:

Número: 10481 Serie: 025

Número: 69667 Serie: 044

Número: 87709 Serie: 037

Número: 95613 Serie: 025

En cuanto al resultado del sorteo del Super Once de hoy, domingo 10 de agosto de 2025 es 08, 10, 11, 13, 16, 19, 21, 31, 38, 41, 42, 62, 64, 68, 69, 75, 77, 80, 83 y 84

